Dursun Özbek’ten Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalar: Bunlar bir proje

Galatasaray ile Spoint İnşaat arasında Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi ve futbolda artan gerilimi değerlendiren Özbek, "Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekebilir.



Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Toplumun huzura ihtiyacı var. Bu tip hareketlerden sakınılması lazım. Artık bambaşka bir seviyeye geldik. Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon geziyor. Bambaşka yorumlarla ve suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etmek için söylemelerde bulundular" şeklinde konuştu.

SUÇ DUYUSUNDA BULUNDUK

Başkan Özbek, Türk futbolunun huzura ihtiyacı olduğunu belirterek, "Artık yeter. Bu tutumdan vazgeçelim. Burada yüce Türk adaletine görev düşüyor. Bunların bir maksadı olduğunu, bunların bir proje olduğunu daha önceki konuşmalarımda söyledim. Burada olayı aydınlatacak, söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya çıkaracak kurum Türk adaletidir. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.



1.2 MİLYAR BORCUMUZ KALDI

Bankalar Birliği'nde çıkış sürecini değerlendiren Dursun Özbek, "Sermaye artışını yaptık. Buradan gelen paranın bir kısmını bu borcu ödemek için kullandık. Bugün itibariyle 2.7 milyar lira olan yapılandırmamızla ilgili borcumuzun yaklaşık 1.5 milyar liralık kısmını ödedik. 1.2 milyar çerçevesinde konsorsiyuma borcumuz kaldı. Bunu da kısa sürede kapatmayı amaçlıyoruz" dedi.



KALİTELİ YABANCI HAKEM GELSİN

Başkan Özbek, Fenerbahçe'nin derbiye yabancı hakem talebini değerlendirdi. Özbek, "Geçen sene yabancı VAR hakemi vardı. Bu, planlı bir şekilde yapılınca başarılı oluyor. Pazar günkü maçta da bunu yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesini sağlamak lazım. Bugün gelinen noktada hazırlıklı olunmadığı, gerekeli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür. Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması, başarılı ve liyakatli hakemlerin gelmesi lazım" diye konuştu.