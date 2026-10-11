NASIL HESAPLAMA YAPILIYOR? NELER DEĞİŞECEK?

Bu yıl sonuna kadar başvuranların ihya işlemi mevcut asgari ücret üzerinden yapılıyor. Halen günlük prime esas kazanç alt sınırı bin 101 lira. Buna göre bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için bunun yüzde 45'i oranında yani en az 495,45 lira veriyor. 1 ay için 14 bin 863 lira 50 kuruş, 1 yıl için de 178 bin 362 lira ödeniyor.

1 Ocak'tan itibaren bu tutarlar artacak. Örneğin; asgari ücret OVP'deki 2026 enflasyonu tahmini kadar yani yüzde 28.4 artırılsa, 1 günlük ihya 636,16 liraya çıkacak. 1 aylık ihya 19 bin 84 lira 73 kuruşa, 1 yıllık da 229 bin 16 liraya yükselecek.

Bağ-Kur’lular için ihyada yıl sonu önem taşıyor.

1 aylık ihyada 4 bin 221 lira, 1 yıllıkta 50 bin 654 lira artış yaşanacak. Asgari ücretin yüzde 30 artırılması halinde ise ihya tutarı 1 günlük 644,09, 1 aylık 19 bin 322, 1 yıllık 231 bin 870 lirayı bulacak. Yüzde 35'lik bir asgari ücret zammı da 1 günlük ihyayı 668,86 liraya çıkartırken, 1 ay için ödenecek tutarı 5 bin 202 lira artışla 20 bin 65 liraya, 1 yıllık maliyet de 62 bin 426 lira artarak 240 bin 788 liraya yükseltecek.

İSTENEN KADAR SÜRE İHYA EDİLEBİLİR Mİ?

Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler yapacakları ödemeyle günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. "Bir kısmını ihya edeceğim" diyemiyor.