Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede 13 boş kovan buldu. (Foto: DHA)

'"İLK ÖNCE SAKAT BIRAKTIK, ŞİMDİ DE ÖLDÜRECEĞİZ" DİYEREK MESAJ ATIYORLAR'

Emirhan Menteşe'nin 2 hafta önce de silahlı saldırıda bacağından yaralandığını söyleyen ve bu saldırıyı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini öne süren akrabası H.M., "Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar, uyarı olarak belden altına, bacaklarına ateş ediyorlar, sıyırıp geçiyor.

Bu sefer de 'Bu sefer öldün' deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, 'İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz' diyerek mesaj atıyorlar.

Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum" dedi.