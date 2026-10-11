Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri artışa geçti. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. (Fotoğraf: AA)

2 BİN 914 VATANDAŞ SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURDU

Bir diğer yandan valilik, 11 Ekim saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirmişi. Bu doğrultuda yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren çocukların durumlarının iyi olduğu da aktarıldı.