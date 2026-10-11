Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleri arttı! Okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine okullarda dezenfeksiyon kararı alındı. Tedbir kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri artışa geçti. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
2 BİN 914 VATANDAŞ SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURDU
Bir diğer yandan valilik, 11 Ekim saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirmişi. Bu doğrultuda yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren çocukların durumlarının iyi olduğu da aktarıldı.
İÇME SULARI İNCELEMEDE
Ayrıca açıklamada, şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.
Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."
ŞEBEKEYE KANALİZASYON SUYU KARIŞTI İDDİASI
Tokat Belediyesi ise dün yaptığı açıklamada, "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddiaları olduğunu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.
Açıklamada, "Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.