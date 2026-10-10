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Bergüzar Korel’den kendi fotoğrafına tatlı sitem: "Ey Börgözör..." 95 kilolu haline esprili gönderme

4 aylık disiplinli çalışma ve diyetle yaklaşık 20 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Bergüzar Korel, 2021 yılına ait hamilelik fotoğrafını paylaştı. 95 kilo olduğu döneme ait karesine esprili bir yorum yapan Korel'in paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı.

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Bergüzar Korel’den kendi fotoğrafına tatlı sitem: "Ey Börgözör..." 95 kilolu haline esprili gönderme

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile hayatını birleştiren ve Ali, Han ile Leyla adlarında üç çocuk sahibi olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından geçmişe dönük eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Son dönemde verdiği kilolar ve geçirdiği değişimle dikkat çeken ünlü oyuncu, kızı Leyla'ya hamile olduğu döneme ait karesine yaptığı öz eleştiriyle takipçilerini tebessüm ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"95 KİLO OLUP HALA..."

Bir arkadaşının paylaşımını kendi hesabına taşıyan Korel, 2021 yılından kalan siyah beyaz hamilelik fotoğrafının altına esprili bir not düştü.

Korel, paylaşımıyla bir kez daha eğlenceli yönünü gözler önüne serdi.Korel, paylaşımıyla bir kez daha eğlenceli yönünü gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle poz verdiği karesine "95 kg olup hala beyazdan vazgeçmemek nedir ey börgözör?" ifadelerini ekledi.

İşte o paylaşım!İşte o paylaşım!

Kendi kilosu ve kıyafet seçimiyle ilgili yorumda bulunan Korel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımıyla zayıflama süreci de bir kez daha gündeme geldi.Ünlü oyuncunun paylaşımıyla zayıflama süreci de bir kez daha gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncunun kendisiyle barışık ve samimi tavrı sosyal medyada büyük takdir topladı. Korel'in paylaşımını gören takipçileri, hamilelik döneminde giyilen renklerin önemli olmadığını dile getiren yorumlar yaparken, oyuncunun öz güvenli duruşuna ve zayıflama sürecindeki başarısına övgüler yağdırdı.

Bergüzar Korel, herhangi bir cerrahi işlem geçirmeden zayıfladığını açıklamıştı.Bergüzar Korel, herhangi bir cerrahi işlem geçirmeden zayıfladığını açıklamıştı.

ZAYIFLAMA İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Son dönemde 4 aylık disiplinli bir süreçte yaklaşık 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Bergüzar Korel, diyetisyen gözetiminde hazırlanan beslenme programı ve spor hocaları eşliğinde antrenman yaptığını açıklamıştı.

Fit haliyle dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.Fit haliyle dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Hakkında çıkan zayıflama iğnesi kullandığı veya mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan oyuncu, bu değişimin tamamen spor, diyet ve alın teri ile gerçekleştiğini vurgulamıştı.

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