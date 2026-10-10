Bergüzar Korel’den kendi fotoğrafına tatlı sitem: "Ey Börgözör..." 95 kilolu haline esprili gönderme
4 aylık disiplinli çalışma ve diyetle yaklaşık 20 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Bergüzar Korel, 2021 yılına ait hamilelik fotoğrafını paylaştı. 95 kilo olduğu döneme ait karesine esprili bir yorum yapan Korel'in paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı.
2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile hayatını birleştiren ve Ali, Han ile Leyla adlarında üç çocuk sahibi olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından geçmişe dönük eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
Son dönemde verdiği kilolar ve geçirdiği değişimle dikkat çeken ünlü oyuncu, kızı Leyla'ya hamile olduğu döneme ait karesine yaptığı öz eleştiriyle takipçilerini tebessüm ettirdi.
"95 KİLO OLUP HALA..."
Bir arkadaşının paylaşımını kendi hesabına taşıyan Korel, 2021 yılından kalan siyah beyaz hamilelik fotoğrafının altına esprili bir not düştü.
Ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle poz verdiği karesine "95 kg olup hala beyazdan vazgeçmemek nedir ey börgözör?" ifadelerini ekledi.
Kendi kilosu ve kıyafet seçimiyle ilgili yorumda bulunan Korel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADAN YOĞUN İLGİ
Ünlü oyuncunun kendisiyle barışık ve samimi tavrı sosyal medyada büyük takdir topladı. Korel'in paylaşımını gören takipçileri, hamilelik döneminde giyilen renklerin önemli olmadığını dile getiren yorumlar yaparken, oyuncunun öz güvenli duruşuna ve zayıflama sürecindeki başarısına övgüler yağdırdı.
ZAYIFLAMA İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
Son dönemde 4 aylık disiplinli bir süreçte yaklaşık 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Bergüzar Korel, diyetisyen gözetiminde hazırlanan beslenme programı ve spor hocaları eşliğinde antrenman yaptığını açıklamıştı.
Hakkında çıkan zayıflama iğnesi kullandığı veya mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan oyuncu, bu değişimin tamamen spor, diyet ve alın teri ile gerçekleştiğini vurgulamıştı.