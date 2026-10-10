Korel, paylaşımıyla bir kez daha eğlenceli yönünü gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle poz verdiği karesine "95 kg olup hala beyazdan vazgeçmemek nedir ey börgözör?" ifadelerini ekledi.

İşte o paylaşım! Kendi kilosu ve kıyafet seçimiyle ilgili yorumda bulunan Korel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımıyla zayıflama süreci de bir kez daha gündeme geldi. SOSYAL MEDYADAN YOĞUN İLGİ Ünlü oyuncunun kendisiyle barışık ve samimi tavrı sosyal medyada büyük takdir topladı. Korel'in paylaşımını gören takipçileri, hamilelik döneminde giyilen renklerin önemli olmadığını dile getiren yorumlar yaparken, oyuncunun öz güvenli duruşuna ve zayıflama sürecindeki başarısına övgüler yağdırdı.