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Fon soruşturmasında 187 milyarlık para trafiği! 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke

Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarında 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. Toplam 187 milyar 653 milyon TL'lik kâr mercek altına alınırken, fonlardan çıkan paranın izini sürmek için MASAK da inceleme başlattı.

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Fon soruşturmasında 187 milyarlık para trafiği! 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera, Pusula ve Hedef Porftöy'de fahiş kâr sağlayanların peşine düştü. Üç fonda 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı gönderdi. Fonlardan yüksek miktarda para çıkaran isimlerin hesapları mercek altına alındı. MASAK'ın yaptığı incelemelerin ardından fonlardan çıkan milyarların izi sürülecek.

HESAPLAR DONDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelen hesap bilgilerinde yapılan incelemelerde, üç fonda 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti.

Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarında yüksek kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarında yüksek kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kâr ettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirmişti.

Edinilen bilgilere göre, TMSF, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

Fonlardan çıkan 187 milyar 653 milyon liranın izini sürmek için MASAK devreye girdi.Fonlardan çıkan 187 milyar 653 milyon liranın izini sürmek için MASAK devreye girdi.

Başsavcılık ayrıca MASAK'a gönderdiği yazıyla fonlardan yüksek miktarda para çıkaran isimlerin hesaplarını mercek altına aldı. MASAK'ın yaptığı incelemelerin ardından fonlardan çıkan milyarların izi sürülecek.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MASAK DEVREDE

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon kar ederek gerçek kişilerde kâr sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Hesaplarından 2026'da gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon olan Sandal'ın 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon hesabında 249 milyon 992 bin lirası kalmıştı.

Melis Sandal gibi fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi.

Tera, Pusula ve Hedef Portföy soruşturmasında 214 hesap donduruldu.Tera, Pusula ve Hedef Portföy soruşturmasında 214 hesap donduruldu.

MİLYARLARIN İZİ SÜRÜLÜYOR

MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusundan Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu fonlardan 100 milyon üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği ile ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturma genişleyecek.

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Fon soruşturmasında 187 milyarlık para trafiği! 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke-5 Fon soruşturmasında 187 milyarlık para trafiği! 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke-6 Fon soruşturmasında 187 milyarlık para trafiği! 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke-7

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