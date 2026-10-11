Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı gönderdi. Fonlardan yüksek miktarda para çıkaran isimlerin hesapları mercek altına alındı. MASAK'ın yaptığı incelemelerin ardından fonlardan çıkan milyarların izi sürülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera, Pusula ve Hedef Porftöy'de fahiş kâr sağlayanların peşine düştü. Üç fonda 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kâr ettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirmişti.

Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarında yüksek kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelen hesap bilgilerinde yapılan incelemelerde, üç fonda 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, TMSF, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı. Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

Fonlardan çıkan 187 milyar 653 milyon liranın izini sürmek için MASAK devreye girdi.

Başsavcılık ayrıca MASAK'a gönderdiği yazıyla fonlardan yüksek miktarda para çıkaran isimlerin hesaplarını mercek altına aldı. MASAK'ın yaptığı incelemelerin ardından fonlardan çıkan milyarların izi sürülecek.