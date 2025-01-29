Djiku transferinde önemli gelişme: Teklif var ama ayrılmayacak!

F.Bahçe'nin Ganalı savunmacısı Djiku ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli stoperin kısa süre önce Lyon ve Nice'ten teklif aldığı ancak hem takımda mutlu olduğu hem de Mourinho'nun ayrılmasını istemediği gerekçesiyle bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun defans hattına yapılan transferlere rağmen takımda kalıp forma savaşına girmek istediği ifade ediliyor. Bu sezon 25 resmi maça çıkan tecrübeli savunmacı söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 6 sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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