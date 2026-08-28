2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı

Muğla'da gerçekleştirilen aramalarda ise Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Köseoğlu'nun babası Bilal Köseoğlu'nun, Ankara Adliyesinde hakim olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği ve halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Operasyonun İstanbul ayağında, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten ve örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu olan terörist Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

İki ildeki adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Materyaller, FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

BİRİ 2016'DAN BERİ YURT DIŞINDA, DİĞERİ TEMMUZDA ÇIKMIŞ

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Yakup Aykın'ın 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlendi. Şüpheli Sami Yılmaz'ın ise bu yıl temmuz ayında yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Her iki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.