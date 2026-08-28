2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile ihraç hakim Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Muğla'da belirlenen 4 adreste arama gerçekleştirildi.
AKINCI ÜSSÜ'NDEKİ DARBE YÖNETİCİSİNİN KIZI YAKALANDI
Operasyonun İstanbul ayağında, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten ve örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu olan terörist Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalanarak gözaltına alındı.
İHRAÇ HAKİMİN KIZINA MUĞLA'DA GÖZALTI
Muğla'da gerçekleştirilen aramalarda ise Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Köseoğlu'nun babası Bilal Köseoğlu'nun, Ankara Adliyesinde hakim olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği ve halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.
DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA
İki ildeki adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Materyaller, FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
BİRİ 2016'DAN BERİ YURT DIŞINDA, DİĞERİ TEMMUZDA ÇIKMIŞ
Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Yakup Aykın'ın 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlendi. Şüpheli Sami Yılmaz'ın ise bu yıl temmuz ayında yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Her iki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ADİL ÖKSÜZ İLE ABD'YE GİDİP DÖNMÜŞTÜ
Örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişimini Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü'nden yöneten kritik isimler arasında yer almıştı.
Batmaz'ın darbe girişiminden önce, 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD'ye gittiği ve iki gün sonra yine birlikte Türkiye'ye döndükleri tespit edilmişti.