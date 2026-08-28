CANLI YAYIN
Geri

2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile ihraç hakim Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Muğla'da belirlenen 4 adreste arama gerçekleştirildi.

Babası Akıncı Üssü’nde yakalanmıştı: Esma Batmaz gözaltında!Babası Akıncı Üssü’nde yakalanmıştı: Esma Batmaz gözaltında!

AKINCI ÜSSÜ'NDEKİ DARBE YÖNETİCİSİNİN KIZI YAKALANDI

Operasyonun İstanbul ayağında, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten ve örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu olan terörist Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz yakalanarak gözaltına alındı.

İHRAÇ HAKİMİN KIZINA MUĞLA'DA GÖZALTI

Muğla'da gerçekleştirilen aramalarda ise Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Köseoğlu'nun babası Bilal Köseoğlu'nun, Ankara Adliyesinde hakim olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği ve halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.

2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı-3

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

İki ildeki adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Materyaller, FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

BİRİ 2016'DAN BERİ YURT DIŞINDA, DİĞERİ TEMMUZDA ÇIKMIŞ

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Yakup Aykın'ın 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlendi. Şüpheli Sami Yılmaz'ın ise bu yıl temmuz ayında yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Her iki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı-4

ADİL ÖKSÜZ İLE ABD'YE GİDİP DÖNMÜŞTÜ

Örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişimini Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü'nden yöneten kritik isimler arasında yer almıştı.

Batmaz'ın darbe girişiminden önce, 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD'ye gittiği ve iki gün sonra yine birlikte Türkiye'ye döndükleri tespit edilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı-6 2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı-7 2 ilde FETÖ'ye nokta operasyon: FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz yakalandı-8

Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a veto! "Bizi satar" iddiası... Aday Özgür Özel mi?
SONRAKİ HABER

Olay sözler: Yavaş bizi satar

 İstanbul merkezli 5 ilde change operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
ÖNCEKİ HABER

İstanbul merkezli 5 ilde change operasyonu
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler