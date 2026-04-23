Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB 256 GB Asil Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Resul Kerim Akgün Uşak 2 Ömer Özer Malatya 3 Mehmet Eren Öz Kocaeli 4 Mustafa Durmuş İstanbul 5 Burak Anıl Arman Kocaeli 6 Özkan Soylu İstanbul 7 Cemal Çolak Şanlıurfa 8 Hakkı Nalçaoğlu Aydın 9 Muhammed Kurt Diyarbakır 10 Behzat Ayvaz Yalova

Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB 256 GB Yedek Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Mert Tülü Uşak 2 Suat Özkan Mersin 3 İshak Dolman İstanbul 4 Hakan Büyüktaş İstanbul 5 İdris Uçardağ İstanbul 6 Ahmet Günay Osmaniye 7 Mehmet Gök İstanbul 8 Döndü Karakurt Konya 9 Songül Tekçam İzmir 10 İdris Yüksel Mardin

iPhone 17 Pro 256 GB Asil Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Bürol Mutlu Bursa 2 Yasin Şimşek Ankara 3 Utku Güner İzmir 4 Yunus Buldu Diyarbakır 5 Sevgi Erdoğan Denizli 6 Mehmet Kahraman Bursa 7 Elif Polat İstanbul 8 Fatihcan Aldemir Ankara 9 Mualla Ülker Ankara 10 Samet Barış Aydemir İzmir

iPhone 17 Pro 256 GB Yedek Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Zeynep Şimşek Gaziantep 2 Hüseyin Arıcı Ankara 3 Süleyman Üsküdarlı İstanbul 4 Alperen Torun Kocaeli 5 Murat Gözüm İstanbul 6 İbrahim Kaçar Sakarya 7 Ufuk Erdoğan İstanbul 8 Tuncay Aslan Gaziantep 9 Hakan Boyacı İstanbul 10 Hakkı Onur Aydın Aydın

iPhone Air 256 GB Asil Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Ersin Tokhay Kayseri 2 Bilal Yılmaz Çankırı 3 İlker Soylu Diyarbakır 4 Mesut Benzer İzmir 5 Kamil Tok İzmir 6 Şükrü Uzun İstanbul 7 Gökhan Dinç Ankara 8 Esra Mustafaoğlu Erzurum 9 Mehmet Salih Tunç Batman 10 Yusuf Arslan Afyonkarahisar

iPhone Air 256 GB Yedek Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Coşkun Dede İstanbul 2 Kenan Keskin Bitlis 3 Nilüfer Kara Ankara 4 Vildan Yıldızlı Sivas 5 Deniz Bulut Adana 6 Mertcan Yılmaz İstanbul 7 Ahmet Dolgun Manisa 8 Cemile Banu Çiçekliyurt Antalya 9 Semih Yiğit Ordu 10 Kadir Atış Bursa

Samsung Galaxy Z Flip7 12 GB 256 GB Asil Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Ezgi Zeytünlü Ankara 2 Yunis Büyükakçalı Uşak 3 Aslı Şıkgenç Diyarbakır 4 Çetin Ayten İstanbul 5 Hacı Ali Odabaşı Konya 6 Berkay Kırcı İstanbul 7 Ömer Akgün Balıkesir 8 İsmet Yıldırım Giresun 9 Nüket Şenbak Ankara 10 Mustafa Kiraz Gaziantep

Samsung Galaxy Z Flip7 12 GB 256 GB Yedek Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir 1 Hakan Bağdaş Diyarbakır 2 Özlem Gündoğdu Çorum 3 Duygu Macit İstanbul 4 Sultan Fırat İstanbul 5 Alican Özel Diyarbakır 6 Selim Kağan Karadağ İstanbul 7 Erkan Erdal Ankara 8 Pınar Bayacan İstanbul 9 Fatih Yavaş Sakarya 10 Yusuf Bakır Antalya

KAMPANYA İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 29.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-83439 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 4.676.808 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 9.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 24.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.