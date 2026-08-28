Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun "şahıs partisi" olarak gördüğü Yeni Parti'ye geçmiyor.

Ankara halkı hizmet beklerken, eski ve "Yeni" CHP kanatları arasındaki gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fırsat kollayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise süreçte hem nalına hem mıhına vuran bir tutum sergiliyor.

CHP ve Yeni Parti hattındaki Mansur Yavaş düğümü her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor.

Diğer yandan ise CHP Genel Merkezi'ni yalanlayarak muhalif tabanda denge arayışını sürdürüyor.

HEM ÖZEL'İ HEM DE CHP'Yİ YALANLADI

Trabzon'da "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" diyen Özgür Özel'i Yavaş'ın ekibi anında yalanladı. Yüz yüze bir görüşmenin gerçekleşmediği, temasın sadece telefonla sağlandığı bildirildi.

Yavaş, son olarak kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı da tekzip etti. Ortaya çıkan bu tablo, muhalefet kanadındaki siyasi tıkanmışlığı bir kez daha gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A VETO!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Yavaş'a en sert hamlenin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu cephesinden geldiği iddia edildi.

BOMBA İDDİA: "MANSUR YAVAŞ BİZİ SATAR"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığı iddiaya göre İmamoğlu, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır." dedi.