Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a veto! "Bizi satar" iddiası... Aday Özgür Özel mi?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile "Yeni Parti" ve CHP hattı arasında tırmanan adaylık gerilimi derinleşirken, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’ndan Yavaş’ın planlarını bozacak sert bir veto geldiği iddia edildi. Yavaş'ın hem Özgür Özel'i hem de CHP Genel Merkezi'ni peş peşe yalanlayarak denge politikası yürütmeye çalıştığı süreçte İmamoğlu'nun, "Mansur Yavaş cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz, bizi satar" ifadelerini kullanarak Özgür Özel'i işaret ettiği öne sürüldü. Yavaş’ın izlediği çift taraflı stratejinin kendisini denklem dışına itebileceği belirtiliyor.
CHP ve Yeni Parti hattındaki Mansur Yavaş düğümü her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor.
Ankara halkı hizmet beklerken, eski ve "Yeni" CHP kanatları arasındaki gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fırsat kollayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise süreçte hem nalına hem mıhına vuran bir tutum sergiliyor.
Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun "şahıs partisi" olarak gördüğü Yeni Parti'ye geçmiyor.
Diğer yandan ise CHP Genel Merkezi'ni yalanlayarak muhalif tabanda denge arayışını sürdürüyor.
HEM ÖZEL'İ HEM DE CHP'Yİ YALANLADI
Trabzon'da "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" diyen Özgür Özel'i Yavaş'ın ekibi anında yalanladı. Yüz yüze bir görüşmenin gerçekleşmediği, temasın sadece telefonla sağlandığı bildirildi.
Yavaş, son olarak kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Müslim Sarı'yı da tekzip etti. Ortaya çıkan bu tablo, muhalefet kanadındaki siyasi tıkanmışlığı bir kez daha gösterdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A VETO!
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Yavaş'a en sert hamlenin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu cephesinden geldiği iddia edildi.
BOMBA İDDİA: "MANSUR YAVAŞ BİZİ SATAR"
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığı iddiaya göre İmamoğlu, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır." dedi.
"GİZLİ GİZLİ BULUŞUYOR, DEŞİFRE OLMAKTAN RAHATSIZ"
Yazısında Mansur Yavaş'ın izlediği stratejiye ve parti içindeki temaslarına değinen Selvi, şu ifadelere yer verdi:
"Mansur Yavaş CHP'li belediye başkanı ama Özgür Özel'le gizli gizli buluşuyor. Ama Özgür Özel'in bu görüşmeleri deşifre etmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor. Özgür Özel'le gizli saklı buluşurken birkaç kez de Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş. Mansur Yavaş'ın hesabı hem Yeni Parti'yi hem CHP'yi elinde tutmak. Çünkü cumhurbaşkanlığı hesabı yaptığını bilmeyen yoktur. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı şansı zora girdikçe Mansur Yavaş'ın iştahı artıyor."
"MANSUR YAVAŞ BİZİ SATAR"
Yavaş'ın adaylık müracaatlarının başlayacağı güne kadar ismini gündemde tutmayı ve son anda ortak aday olarak ortaya çıkmayı hedeflediğini belirten Selvi, İmamoğlu'nun bu planın karşısına başka bir planla çıktığını aktardı. Selvi, İmamoğlu'nun Yavaş hakkındaki ağır ifadelerini şöyle paylaştı:
"Mansur Yavaş'a kötü bir haberim var. Mansur Yavaş'ın bir planı var ama Ekrem İmamoğlu'nun da başka bir planı var. Ekrem İmamoğlu'nun, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır" dediği ifade ediliyor."
İBRE ÖZGÜR ÖZEL'E Mİ DÖNÜYOR?
İmamoğlu'nun bu değerlendirmesinin ardından parti kulislerinde Özgür Özel'in isminin öne çıkmaya başladığını vurgulayan Selvi, parti tabanındaki son durumu şu sözlerle aktardı:
"Ekrem İmamoğlu'nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel'in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, "Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel'i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa cumhurbaşkanı adayı da o olmalı" diyorlar."
"AVA GİDERKEN AVLANABİLİR"
Selvi, köşesinde yazdığı değerlendirmeyi Ankara kulislerini hareketlendirecek şu ihtimallerle noktaladı:
"Mansur Yavaş bu durumda ya İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup, cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek."
TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZMIŞTI
Özgür Özel'in muhalefet cephesinde yürüttüğü ve Takvim'in daha önce defalarca dikkat çektiği plan bu tabloda doğrulanıyor... Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırlıyor. Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi. Yavaş'ı oyun dışına itmek maksadıyla cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini de arkasına alan Özel, gelinen noktada şartları kendi lehine olgunlaştırarak adım adım kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor.