Kocaeli'de kanlı kavga: Nişanlısı tarafından kaçırıldığı iddiası kavgaya yol açtı

Vatandaşlardan biri kavgayı ayırmaya çalışırken elinden bıçakla yaralandı. KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN ELİNDEN YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlardan biri de elinden bıçakla yaralandı. Kavganın ardından bazı şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüs ile iki otomobil arasında kovalamaca yaşandığı, bu sırada minibüsün bir otomobile çarptığı görülüyor. Kazanın ardından minibüs yoluna devam ederken, kazaya karışan otomobil ile diğer aracın peş peşe Hayat Caddesi'nde durduğu anlar kayda geçiyor.

Şahsın karnından yaralandığı, çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmak için müdahalede bulunduğu, yaralanan bir başka şahsın da güçten düşerek yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. KAVGAYA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Görüntülerin devamında, minibüsten inen beyaz tişörtlü şahsın koşarak arkadaki otomobile tekme attığı, bunun üzerine araçlardan inen diğer şahısların da olaya dahil olduğu ve bölgede kavga başladığı anlaşılıyor.

Kavga sırasında şahsın karnından yaralandığı, çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmak için müdahalede bulunduğu, yaralanan bir başka şahsın da güçten düşerek yere yığıldığı anlar kameralara yansıyor.