Kocaeli'de kanlı kavga: Nişanlısı tarafından kaçırıldığı iddiası kavgaya yol açtı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde nişanlısının kaçırıldığı iddiasıyla başlayan ve iki ailenin bıçaklı, sopalı çatışmasına dönüşen olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı; dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, genç bir kadının nişanlısı tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine çıkan ve 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları basına yansıdı. Bölgenin adeta savaş alanına döndüğü ve tarafların birbirine saldırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
TARAFLAR BİRBİRİNE BIÇAK VE BEYZBOL SOPASI İLE SALDIRDI
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 ZA 568 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen iki otomobilin yer aldığı kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında minibüs bir otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı.
KAVGADA 5 KİŞİ VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI
Kavgada 1 kişi karnından, 1 kişi boğazından, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak, sopa ve darp neticesinde yaralandı. Olayın yaşandığı sırada kahvehanede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN ELİNDEN YARALANDI
Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlardan biri de elinden bıçakla yaralandı. Kavganın ardından bazı şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüs ile iki otomobil arasında kovalamaca yaşandığı, bu sırada minibüsün bir otomobile çarptığı görülüyor. Kazanın ardından minibüs yoluna devam ederken, kazaya karışan otomobil ile diğer aracın peş peşe Hayat Caddesi'nde durduğu anlar kayda geçiyor.
KAVGAYA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Görüntülerin devamında, minibüsten inen beyaz tişörtlü şahsın koşarak arkadaki otomobile tekme attığı, bunun üzerine araçlardan inen diğer şahısların da olaya dahil olduğu ve bölgede kavga başladığı anlaşılıyor.
Kavga sırasında şahsın karnından yaralandığı, çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmak için müdahalede bulunduğu, yaralanan bir başka şahsın da güçten düşerek yere yığıldığı anlar kameralara yansıyor.
Öte yandan, kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bursa'da nişanlanan kızın başkasını sevdiği ve şahsa haber göndererek kendisini kaçırmalarını istediği ileri sürüldü. Genç kızın kaçmasının ardından akraba iki aile arasında olayın yaşandığı iddia edildi.