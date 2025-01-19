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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı unutamıyor!

Portekiz Ligi'nde son zamanlarda eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Famalicao karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, Orkun'un golünde yaptığı şık asistle dikkat çekti. Kerem'in tekmeliğindeki Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı da maça damgasını vurdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı unutamıyor!

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    Portekiz Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda kendisinden beklenen performansın altında kaldığı için eleştirilere hedef olmuştu. Famalicao maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncu, Orkun'un attığı golde asist yaptı.

    Kerem Aktürkoğlu'nun 'al da at' dercesine yaptığı asisti, gecenin en şık hareketlerinden biri olurken Portekiz medyasından A Bola, 'Türk ortaklığı farkı getirdi' yorumunu yaptı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliğindeki 'Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı' kameralara yansıdı.

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