Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı unutamıyor!

Portekiz Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda kendisinden beklenen performansın altında kaldığı için eleştirilere hedef olmuştu. Famalicao maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncu, Orkun'un attığı golde asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 'al da at' dercesine yaptığı asisti, gecenin en şık hareketlerinden biri olurken Portekiz medyasından A Bola, 'Türk ortaklığı farkı getirdi' yorumunu yaptı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliğindeki 'Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı' kameralara yansıdı.