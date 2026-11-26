Sarhoşluk iddiası maçı karıştırdı: Ersin Destanoğlu neye uğradığını şaşırdı, hakem ikinci yarıya çıkmadı! Maçın golü Talisca'dan
AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al Jazira ile Gol Gohar arasında oynanan karşılaşmaya Hakem Hanna Hattab'ın müsabakaya sarhoş çıktığı iddiası damga vurdu. Milli kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterdiği sarı kartı yaklaşık 4 dakika sonra iptal eden Hattab, saha içindeki davranışlarıyla da tepkilerin hedefi oldu. Gol Gohar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati'nin hakeme yönelik "O sarhoş" diye bağırdığı belirtilirken, İran ekibinin ikinci yarıya çıkmama kararı alması üzerine hakem değişikliğine gidildi. Karşılaşmayı Al Jazira, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.
AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile İran ekibi Gol Gohar arasında oynanan karşılaşmaya Suriyeli hakem Hanna Hattab'ın sarhoş olduğu iddiası damga vurdu. Milli kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterdiği sarı kartı yaklaşık 4 dakika sonra iptal eden Hattab, saha içindeki davranışlarıyla da futbolcuların ve teknik heyetlerin tepkisini çekti. Gol Gohar'ın ikinci yarıya çıkmama kararı almasının ardından hakem değişikliğine gidildi.
ERSİN DESTANOĞLU'NA GÖSTERDİĞİ SARI KARTI İPTAL ETTİ
Karşılaşmanın 32. dakikasında Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye orta sahada yapılan müdahalenin ardından Hakem Hanna Hattab, Al Jazira'nın kalecisi Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi.
Hakemin kararı sahadaki futbolcuları ve teknik heyetleri şaşkına çevirirken, Ersin Destanoğlu'nun yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.
Hattab, yaklaşık 4 dakika sonra gösterdiği sarı kartı iptal etti.
TEKNİK DİREKTÖRDEN "O SARHOŞ" ÇIKIŞI
İlk yarıda sergilediği davranışlarla futbolcuların ve teknik ekiplerin şüphesini çeken Hattab'ın müsabakaya sarhoş çıktığı iddia edildi.
Gol Gohar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati'nin de karşılaşma sırasında hakeme yönelik "O sarhoş" diye bağırdığı belirtildi.
GOL GOHAR İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEDİ
Hakemin yönetimine tepki gösteren İran ekibi Gol Gohar, durumu yetkililere bildirerek mevcut şartlarda karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı.
MAÇIN GOLÜ TALISCA'DAN
Yaşanan gelişmelerin ardından Hanna Hattab ikinci yarıda görev almazken, müsabakanın kalan bölümünü dördüncü hakem yönetti. Al Jazira, daha öne Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
"HAKEM NORMAL BİR DURUMDA DEĞİLDİ"
Gol Gohar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Al Jazira futbolcularının da hakemin davranışlarından şüphelendiğini belirterek "Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunu Jazira oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi." dedi.