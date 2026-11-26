GOL GOHAR İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Hakemin yönetimine tepki gösteren İran ekibi Gol Gohar, durumu yetkililere bildirerek mevcut şartlarda karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı.

MAÇIN GOLÜ TALISCA'DAN

Yaşanan gelişmelerin ardından Hanna Hattab ikinci yarıda görev almazken, müsabakanın kalan bölümünü dördüncü hakem yönetti. Al Jazira, daha öne Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Anderson Talisca (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

"HAKEM NORMAL BİR DURUMDA DEĞİLDİ"

Gol Gohar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Al Jazira futbolcularının da hakemin davranışlarından şüphelendiğini belirterek "Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunu Jazira oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi." dedi.

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