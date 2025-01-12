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Samet Akaydın'a Süper Lig'den çifte talip!

Samet Akaydın'a, hem Avrupa kulüpleri hem de Süper Lig ekiplerinden ilgi olduğu iddia ediliyor. Özellikle iki Süper Lig kulübünün, Fenerbahçe'nin stoperini ara transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Samet Akaydın’a Süper Lig’den çifte talip!

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    Samet Akaydın'ın Avrupa ve Süper Lig'den talipleri olduğu öne sürülüyor. Özellikle Süper Lig'den 2 takımın Fenerbahçe'nin stoperini ara transferde kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

    30 yaşındaki defans, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla taraftarın öfkesine maruz kalmıştı. O günden beri forma yüzü göremeyen milli stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı. Bu maçlarda 509 dakika şans buldu.

    TALİPLİSİ BİRDEN FAZLA
    Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Samet Akaydın'a Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu öne sürüldü.

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