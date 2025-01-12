Samet Akaydın’a Süper Lig’den çifte talip!

Samet Akaydın'ın Avrupa ve Süper Lig'den talipleri olduğu öne sürülüyor. Özellikle Süper Lig'den 2 takımın Fenerbahçe'nin stoperini ara transferde kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

30 yaşındaki defans, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla taraftarın öfkesine maruz kalmıştı. O günden beri forma yüzü göremeyen milli stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı. Bu maçlarda 509 dakika şans buldu.



TALİPLİSİ BİRDEN FAZLA

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Samet Akaydın'a Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu öne sürüldü.