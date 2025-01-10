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Everton'ın hedefi Mourinho

Everton’ın yeni sahibi Friedkin Group’un teknik direktör değişikliğine karar verdiği ve Jose Mourinho’yu istediği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Everton’ın hedefi Mourinho

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    İngilizler'in yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Teknik direktörlük değişikliği gündemde olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da Jose Mourinho, Sean Dyche'ın yerine geçmek için favori aday olarak gösterildi.

    Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un, mevcut teknik adam Sean Dyche ile yolları ayırmaya karar verdiği ve bu ayrılığın önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

    Bu arada Mourinho dünkü maçtan sonra Kasımpaşa'nın genç oyuncularla çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" dedi.

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