İstanbul'un Ataşehir ilçesinde özel bir üniversitenin inşaatında meydana gelen vinç kazasında faciadan dönüldü. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında vinçle taşınan 10 çelik blok, 9 katlı bir binanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de vinçle taşınan 10 çelik blok, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. (Foto: İHA) 10 ÇELİK BLOK ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Olay, saat 11.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversitenin inşaatında vinç yardımıyla taşınan 10 çelik blok, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak inşaat alanının yakınındaki 9 katlı binanın bahçesine düştü. Çelik blokların park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.