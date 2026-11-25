İstanbul'da faciaya ramak kala! Üniversite inşaatından vinçle taşınan 10 çelik blok otomobillerin üzerine düştü
İstanbul Ataşehir'de özel bir üniversitenin inşaatında vinçle taşınan 10 çelik blok, 9 katlı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle yere çakılan bloklar araçlarda hasara yol açarken, olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, vinç operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde özel bir üniversitenin inşaatında meydana gelen vinç kazasında faciadan dönüldü. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında vinçle taşınan 10 çelik blok, 9 katlı bir binanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
10 ÇELİK BLOK ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, saat 11.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversitenin inşaatında vinç yardımıyla taşınan 10 çelik blok, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak inşaat alanının yakınındaki 9 katlı binanın bahçesine düştü.
Çelik blokların park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.
FACİA KIL PAYI ATLATILDI
Ağır çelik blokların büyük bir gürültüyle düştüğü sırada site bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Vinç kazasının yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vinçle taşınan çelik blokların binanın bahçesindeki park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar yer aldı.
Blokların düşmesiyle birlikte araçların hasar gördüğü görüldü.
VİNÇ OPERATÖRÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Vinci kullanan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çelik blokların vinçten düşme nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.
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