DEM Parti İmralı Heyeti, Akın Gürlek ile görüştü: Sürecin hukuki boyutu ele alındı
Terörsüz Türkiye sürecinde İzleme Komisyonu için siyasi partilerin grup başkanlıklarına yazı gönderilirken DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi. Görüşmede sürecin hukuki boyutu, hasta tutuklular ve infaz sorunları ele alındı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 25 Kasım'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durum değerlendirildi.
4 MART'TA İKİ BAKANLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart 2026'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de görüşmüştü. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınmıştı.
Bakan Gürlek, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullanmıştı.
Gürlek, "Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir." demişti.
19 ÜYELİ İZLEME KOMİSYONU İÇİN PARTİLERE YAZI GÖNDERİLDİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen haftalarda Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş, temasların ardından komisyonda 19 üyenin görev alacağını açıklamıştı.
NTV'nin aktardığına göre Kurtulmuş, 25 Kasım'da komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin belirlenmesi için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına yazı gönderdi.