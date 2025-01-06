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Taraftar yönetimi istifaya çağırdı

Fenerbahçe ile Hatay arasındaki maçta bazı taraftarlar yönetimi ve Ali Koç’u istifaya çağırdı. Ancak Koç’a destek veren bazı taraftarlarla diğerleri arasında arbede yaşandı. Tribünler ayrıca G.Saray aleyhine tezahürat yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Taraftar yönetimi istifaya çağırdı

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    Fenerbahçe ile Hatay arasındaki maçta Sarı-Lacivertli taraftarlar kulüp yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti. Taraftar ayrıca Galatasaray aleyhinde de tezahüratta bulundu. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren Sarı-Lacivertli tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Bu arada Ali Koç yanlısı bazı taraftarlarla istifa çağrısı yapanlar arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe tribünleri maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhinde tezahüratta bulundu. Bu arada bazı taraftarların tribüne sokmak istedikleri, "Ali Koç istifa" pankartlarının stadyuma alınmadığı öne sürüldü.

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