Taraftar yönetimi istifaya çağırdı

Fenerbahçe ile Hatay arasındaki maçta Sarı-Lacivertli taraftarlar kulüp yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti. Taraftar ayrıca Galatasaray aleyhinde de tezahüratta bulundu. Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren Sarı-Lacivertli tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Bu arada Ali Koç yanlısı bazı taraftarlarla istifa çağrısı yapanlar arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe tribünleri maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhinde tezahüratta bulundu. Bu arada bazı taraftarların tribüne sokmak istedikleri, "Ali Koç istifa" pankartlarının stadyuma alınmadığı öne sürüldü.

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