Altın piyasasında sert satış dalgası yaşanıyor. Gram altın 5 bin 775 liraya kadar gerilerken çeyrek altın 9 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 890 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda da düşüş hızlandı. 14 AYIN DİBİ

Ons altın, 3 bin 514,6 dolarla 4 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından 3 bin 559 dolara çıkan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,75 değer kaybetti. Peş peşe gelen kayıplar yatırımcıyı tedirgin ederken gözler altının bundan sonraki seyrine çevrildi. Düşüşün arkasında ne var? Gram altında 5 bin 500 lira görülebilir mi? Altın yeniden yükselecek mi, yoksa kayıplar derinleşecek mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasındaki sert hareketlerin nedenlerini ve yatırımcıyı bekleyen olası senaryoları değerlendirdi.

Altın fiyatları 14 ayın dibini gördü (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmişir) ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki sert gerilemede faiz beklentilerinin belirleyici olduğunu söyleyen Erdem, yatırımcıların altına yönelik tutumunun değiştiğini belirtti. Erdem, "O balon yok oldu. Onun dışında da faiz etkisiyle faizlerin artacağı artık kesinleşti. Tamamen altından yatırımcı uzaklaşıyor. Güvenli liman olarak görmüyor. Risk olarak görmeye başladı ve altından çıkış başladı." ifadelerini kullandı. Gram altında 5 bin 500 lira sınırı Düşüşün devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Erdem, "Her şey olabilir, düşüş devam edebilir ama belli bir noktada bir tepki alımı da geliyor zaman zaman onu da görebiliriz." dedi. SAVAŞ VAR AMA ALTIN YÜKSELMİYOR

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altının yükselmemesine işaret eden Erdem, İran savaşı sırasında yaşanan gelişmelerin piyasadaki alışılmış dengeleri değiştirdiğini savundu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini artırdığını anlatan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı: "Petrolün fırlaması maliyetleri arttırıyordu, enflasyon yükseliyordu, faizler yükseliyordu." Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışına yöneldiğini söyleyen Erdem, bu satışların sürdüğü görüşünü dile getirdi. Erdem, piyasalardaki belirsizliğin yalnızca altınla sınırlı kalmadığını belirterek, "Şu anda borsalar da öyle. Yani küresel piyasalarda, küresel borsalarda da risk iştahı yok, riskten kaçış var." ifadelerini kullandı.