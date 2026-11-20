Altın fiyatları sert düştü: 14 ayın en düşük seviyesi! Alalım mı satalım mı? "Manipülasyon piyasası" uyarısı
Altın fiyatlarında sert düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Gram altın 5 bin 775 liraya gerilerken ons altın son 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, altın neden düşüyor? Gram altında 5 bin 500, hatta 4 bin lira görülebilir mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düşüşün perde arkasını, yeniden yükseliş ihtimalini ve 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin kritik beklentilerini değerlendirdi.
Altın piyasasında sert satış dalgası yaşanıyor. Gram altın 5 bin 775 liraya kadar gerilerken çeyrek altın 9 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 890 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda da düşüş hızlandı.
14 AYIN DİBİ
Ons altın, 3 bin 514,6 dolarla 4 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından 3 bin 559 dolara çıkan ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,75 değer kaybetti.
Peş peşe gelen kayıplar yatırımcıyı tedirgin ederken gözler altının bundan sonraki seyrine çevrildi. Düşüşün arkasında ne var? Gram altında 5 bin 500 lira görülebilir mi? Altın yeniden yükselecek mi, yoksa kayıplar derinleşecek mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasındaki sert hareketlerin nedenlerini ve yatırımcıyı bekleyen olası senaryoları değerlendirdi.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altındaki sert gerilemede faiz beklentilerinin belirleyici olduğunu söyleyen Erdem, yatırımcıların altına yönelik tutumunun değiştiğini belirtti.
Erdem, "O balon yok oldu. Onun dışında da faiz etkisiyle faizlerin artacağı artık kesinleşti. Tamamen altından yatırımcı uzaklaşıyor. Güvenli liman olarak görmüyor. Risk olarak görmeye başladı ve altından çıkış başladı." ifadelerini kullandı.Gram altında 5 bin 500 lira sınırı
Düşüşün devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Erdem, "Her şey olabilir, düşüş devam edebilir ama belli bir noktada bir tepki alımı da geliyor zaman zaman onu da görebiliriz." dedi.
SAVAŞ VAR AMA ALTIN YÜKSELMİYOR
Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altının yükselmemesine işaret eden Erdem, İran savaşı sırasında yaşanan gelişmelerin piyasadaki alışılmış dengeleri değiştirdiğini savundu.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini artırdığını anlatan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Petrolün fırlaması maliyetleri arttırıyordu, enflasyon yükseliyordu, faizler yükseliyordu."
Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışına yöneldiğini söyleyen Erdem, bu satışların sürdüğü görüşünü dile getirdi. Erdem, piyasalardaki belirsizliğin yalnızca altınla sınırlı kalmadığını belirterek, "Şu anda borsalar da öyle. Yani küresel piyasalarda, küresel borsalarda da risk iştahı yok, riskten kaçış var." ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYA KADAR DÜŞER Mİ?
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de fiyatların hangi seviyelere kadar gerileyebileceği.
Gram altında 4 bin liranın görülme ihtimalini değerlendiren Erdem, uluslararası yatırım bankalarının yıl sonu tahminlerine dikkat çekti.
Bazı bankaların ons altın için 4 bin dolar seviyesinde beklentileri bulunduğunu belirten Erdem, doların yatay seyretmesi durumunda bu fiyatın gram altında yaklaşık 6 bin liraya karşılık geleceğini söyledi.
Tahminler arasındaki büyük farklılıklara işaret eden Erdem, "Yani bu altın konusunda biliyorsun tahminlere baktığın zaman birisi 4.000 dolar derken birisi 5.000 dolar diyebiliyor. Birisi 3.500 dolar diyebiliyor. Öyle uçuk aralıklar ortaya çıkıyor." dedi.
Gram altında çok daha sert bir düşüş ihtimaline ilişkin ise Erdem, "Ama şu anda hızlı bir şekilde 4.000 liranın altına gelir demek doğru değil. Yani o kadar hızlı bir düşüşün olacağını ben düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
5.500 LİRA PSİKOLOJİJ SINIR
Faruk Erdem, "Şu anda gramda 5.500 lira bir psikolojik sınır. Onu da görür müyüz bekleyip göreceğiz." dedi.
MERKEZ BANKALARINDAN TEPKİ ALIMI GELEBİLİR
Altındaki satışların ardından merkez bankalarının yeniden alıma geçebileceğini belirten Erdem, fiyatlarda zaman zaman yukarı yönlü hareketler yaşanabileceğini söyledi.
Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın aldığını, Körfez ülkelerinin ise satış yaptığını hatırlatan Erdem, piyasanın yönünü tahmin etmenin zorlaştığını vurguladı.
Yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin Erdem, "Bu puslu havalarda beklemek doğrudur." değerlendirmesinde bulundu.
Erdem düşüşlerin kademeli alım için fırsat olarak değerlendirilmesinin ise yatırımcının kendi tercihi olduğunu ifade etti.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ?
Kısa vadede yaşanan sert düşüşlere rağmen altının uzun vadeli yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu söyleyen Erdem, mevcut piyasa koşullarıyla uzun vadeli beklentilerin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti.
Erdem, "Yani altın her zaman işler biraz rayına girdiği zaman ya da bir risk oluştuğu zaman faizde, enflasyonda, şurada, burada yine altın güvenli liman olacaktır." dedi.
Altının merkez bankaları, devletler ve yatırımcılar açısından önemini koruduğunu vurgulayan Erdem, "O yüzden uzun vadede altını korumak noktasındaki görüş değiştiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
2027'NİN İLK ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Altın piyasasındaki sert dalgalanmaların kısa sürede sona ermeyebileceği uyarısında bulunan Erdem, belirsizliğin gelecek yılın ilk aylarına da taşınabileceğini değerlendirdi.
Erdem, "Ama bu inişler, çıkışlar, bu manipülasyon piyasası bu yıl devam edecek. Öyle gözüküyor ki 2027'nin de ilk çeyreğinde bir miktar daha bunu göreceğiz gibi hissediyorum." dedi.
Küresel enflasyon riskinin sürdüğünü belirten Erdem, petrol fiyatlarının 100 dolara yaklaşmasının da faiz beklentilerini etkilediğini söyledi. Altın fiyatlarının seyrinde faiz, enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.