Myanmar'da 2021'de yapılan askeri darbe sonrası ülkede işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları gibi ihlalleri inceleyen ve sorumluların yargılanmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Londra merkezli MAP'ın kurucusu ve direktörü Gunness, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım işlediğine hükmettiği kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Gunness, dava sonucunda Myanmar'a yüklenen sorumluluğun büyük olduğunu belirterek "Myanmar'ın el koyduğu, yok ettiği ve yaktığı malları sahiplerine iade etmesi, yapamıyorsa tazminat ödemesi gerekiyor. Müslümanlara öldürülen yakınlarını bulmaları ve İslam inancına göre defnetmeleri için yardım etmek zorunda. Ailelerin bir araya gelmesini sağlamak zorunda." dedi.

İlk kez Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bir devletin UAD tarafından soykırım yapmaktan suçlu bulunduğunu söyleyen Gunness, Myanmar'ın soykırımdan yargılandığı davanın Nazi savaş suçlularının yargılandığı Nuremberg mahkemelerinde görülen davalara eşdeğer öneme sahip olduğunu vurguladı.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing (Foto: AFP)

UAD'nin Myanmar'a getirdiği sorumlulukların bir "alışveriş listesi" gibi uzun olduğunu dile getiren Gunness, "(Myanmar'ın) İki yıl içinde neler yaptığıyla ilgili rapor vermesi gerekiyor. Yapmazlarsa bizi ilginç gelişmeler bekliyor. Çünkü bunları yapmalarının önünde pratik problemler var." diye konuştu.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'in mahkeme kararlarını kabul etmeme ihtimaline değinen Gunness, "Hlaing, kararları kabul etmediği takdirde aralarında ABD, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu Soykırım Sözleşmesi'nin imzacıları kararlara uyulması için baskı yapmak için hangi önlemlerin alınacağını değerlendirmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.