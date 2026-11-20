Trump’ın danışmanının gizli geliri ifşa oldu: 15 milyon dolarlık maaş nafaka davasında ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süreli danışmanı Jason Miller’ın, Trump’ın yeniden iktidara gelmesinin ardından danışmanlık şirketleri üzerinden yıllık yaklaşık 15 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Kamuya açık mal bildirimlerinde görünmeyen ve önemli bir kısmının kaynağı belirsiz olan bu dev gelir tablosu, Miller’ın eski kampanya çalışanı A.J. Delgado ile süren çocuk nafakası davasındaki mahkeme kayıtlarıyla ifşa oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın isimlerinden Jason Miller'ın gelirinin, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte ciddi derecede artış gösterdiği ve 15 milyon dolara ulaştığı ortaya çıktı. Kamuya açık beyanlarda görünmeyen bu devasa gelir, eski kampanya çalışanı A.J. Delgado ile süren yıllara yayılan çocuk nafakası davasındaki mahkeme kayıtlarıyla deşifre oldu.
BÜYÜK SKANDALLA GÖREVİ BAŞLAMADAN BİTTİ
Jason Miller, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray iletişim direktörü olarak seçilmişti ancak Aralık 2016'da patlak veren bir skandal, bu görevi daha başlamadan sona erdirdi. Miller buna rağmen Trump'ın sonraki iki seçim kampanyasına danışmanlık yaptı ve kablolu haber kanallarında düzenli olarak onu savundu.
2023 yılında Miller'ın muhasebecisi, toplam gelirini yaklaşık 879 bin dolar olarak hesaplamıştı. Ardından Trump ikinci kez başkan seçildi ve Miller, önceki yedi yılın toplamından daha fazla para kazanmaya başladı.
BEYAZ SARAY'IN "ÜCRETSİZ" DANIŞANI OLMAYA ÇALIŞIYORDU
Aynı dönemde Miller, Hindistan ve Romanya hükümetleri adına kayıtlı yabancı temsilci olarak faaliyet gösteriyor ve Trump'ın Beyaz Saray ekibine ücretsiz danışman olarak katılmak için görüşmeler yürütüyordu. Miller geçtiğimiz yaz aylarından itibaren Beyaz Saray'da düzenli olarak boy göstermeye başlamıştı.
BANKA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI
Banka kayıtları ise Miller'ın danışmanlık şirketinin temmuz ayından eylül ayına kadar yaklaşık 1,3 milyon dolar ödeme almaya devam ettiğini gösteriyor.
6,7 MİLYON DOLARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ ÖDEME
The Washington Post'a göre 2024'te 1,6 milyon dolar olan Miller'ın geliri, tamamı kendisine ait olan SHW Partners ve Scipio Strategic şirketleri aracılığıyla Eylül 2026 itibarıyla son bir yılda 15 milyon dolara fırladı. Üstelik bu devasa gelirin yalnızca 2,4 milyon dolarlık kısmı resmi lobicilik kayıtlarında görünüyor. Kayıtlarda Hindistan hükümeti, Bridgewater Associates, Paramount Skydance ve bir Japon holdinginden gelen ödemelerin yanı sıra hiçbir lobicilik kaydında yer almayan Scipio şirketine aktarılan 6,7 milyon dolarlık kaynağı belirsiz ödemeler dikkat çekiyor.
"BEYAZ SARAY ÇALIŞANIYIM" DEDİ BEYAZ SARAY YALANLADI
Miller, 3 Kasım'da mahkemeye sunduğu yeminli beyanda kendisini Beyaz Saray'da "ücretsiz özel hükümet çalışanı" olarak tanımladı. Ancak Beyaz Saray bu statüyü yalanlayınca Miller, "Resmi işe alım sürecini hiçbir zaman tamamlamadım" itirafında bulundu. Tüm etik ve lobicilik kurallarına uyduğunu savunarak detay vermekten kaçınan Miller'a hukukçular sert tepki gösteriyor; resmi kadrosu olmadığı için etik ve çıkar çatışması kurallarına tabi olmayan Miller'ın Beyaz Saray'da hiçbir denetime takılmadan hareket etmesi eleştiriliyor.
YASAK AŞK KOLTUĞUNU KAYBETTİRMİŞTİ
2016'da A.J. Delgado ile yaşadığı yasak ilişki ve doğan çocukları nedeniyle Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü koltuğunu daha oturmadan kaybeden Miller'ın tüm bu gizli para trafiği, Delgado'nun nafaka miktarının belirlenmesi için görülen duruşma öncesinde mali kayıtları mahkeme kararıyla inceletmesi sonucu ifşa oldu.