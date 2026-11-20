ABD Başkanı Donald Trump 'ın en yakın isimlerinden Jason Miller'ın gelirinin, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte ciddi derecede artış gösterdiği ve 15 milyon dolara ulaştığı ortaya çıktı. Kamuya açık beyanlarda görünmeyen bu devasa gelir, eski kampanya çalışanı A.J. Delgado ile süren yıllara yayılan çocuk nafakası davasındaki mahkeme kayıtlarıyla deşifre oldu.

Jason Miller. Fotoğraf The Washington Post'tan alınmıştır.

BÜYÜK SKANDALLA GÖREVİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Jason Miller, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray iletişim direktörü olarak seçilmişti ancak Aralık 2016'da patlak veren bir skandal, bu görevi daha başlamadan sona erdirdi. Miller buna rağmen Trump'ın sonraki iki seçim kampanyasına danışmanlık yaptı ve kablolu haber kanallarında düzenli olarak onu savundu.

2023 yılında Miller'ın muhasebecisi, toplam gelirini yaklaşık 879 bin dolar olarak hesaplamıştı. Ardından Trump ikinci kez başkan seçildi ve Miller, önceki yedi yılın toplamından daha fazla para kazanmaya başladı.