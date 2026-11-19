Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'den ne kadar kazanıyor?
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu. İspanyol deviyle uzun vadeli anlaşmaya imza atan yıldız futbolcunun maaşı da merak konusu oldu. Milli futbolcunun yıllık brüt ücreti 9 milyon euroya ulaşırken bonuslarla birlikte sözleşmesinin toplam değeri 61,8 milyon euroyu bulabiliyor.
Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler'in geleceği belli oldu. İspanyol devi, 21 yaşındaki yıldızla yeni sözleşme imzalandığını 18 Kasım 2026 tarihinde resmen açıkladı. Daha önce 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, yapılan anlaşmayla birlikte 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giyecek.
Sözleşme açıklamasının ardından milli futbolcunun kazanacağı ücret de gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
ARDA GÜLER'İN YENİ MAAŞI NE KADAR?
Futbolcuların sözleşme ve maaş bilgilerini yayımlayan SalaryLeaks'in verilerine göre Arda Güler'in Real Madrid'deki yıllık brüt ücreti 9 milyon euro seviyesine yükseldi.
Aynı verilere göre milli futbolcunun haftalık brüt kazancı 173 bin euro olarak gösterilirken aylık temel ücreti 750 bin euroya karşılık geliyor.
Sözleşmesinde yıllık 1,3 milyon euroya kadar bonus geliri de yer alan Arda Güler'in, söz konusu bonusların tamamını kazanması halinde yıllık toplam kazancı 10,3 milyon euroya ulaşabiliyor.
6 YILLIK SÖZLEŞMEDE 61,8 MİLYON EURO
Yayımlanan sözleşme tablosunda Arda Güler'in altı yıllık anlaşmasının toplam değeri de yer alıyor.
Yıllık 9 milyon euro üzerinden hesaplanan temel ücretlerin altı yıllık toplamı 54 milyon euroya ulaşıyor. Yıllık 1,3 milyon euroluk bonusların tamamının kazanılması durumunda ise bu rakam 61,8 milyon euroya yükseliyor.
Böylece Real Madrid'in uzun vadeli planlarında önemli bir yere sahip olan Arda Güler'in sözleşmesindeki ücret rakamları da dikkat çekiyor.
REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Real Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda Arda Güler ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını ve milli futbolcunun 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacağını açıkladı.
Kulüp açıklamasında Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki başarılarına da yer verildi.
İspanyol devi, Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcunun kulüp formasıyla 126 karşılaşmada görev yaptığını ve 5 kupa kazandığını duyurdu.
ARDA GÜLER REAL MADRID'DE 5 KUPA KAZANDI
Real Madrid'in açıklamasına göre Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
A Milli Futbol Takımı formasını da 38 karşılaşmada giyen genç yıldız, Eylül 2026'da 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
FENERBAHÇE PARA KAZANACAK MI?
Arda Güler'in transferindeki tüm bonus maddeleri çıktığı 125. maçla birlikte sona ermişti. Fenerbahçe için geriye yalnızca sonraki satıştan elde edilecek pay kaldı. Sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid'in milli futbolcuyu başka bir takıma transfer etmesi durumunda bonservis bedelinin yüzde 20'sini alma hakkına sahip. Kanarya, 2023 yılında Arda Güler'in eski kulübü Gençlerbirliği'nin sonraki satıştan pay hakkını da 45 milyon TL karşılığında satın almıştı.