Pelin Akil eski eşi Anıl Altan'a tepki gösterdi! "Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum"
Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'nın babaları Anıl Altan'la oynadığı oyunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Eski eşine tepki gösteren oyuncunun mesajına Altan'dan esprili bir yanıt geldi. İkilinin yazışmaları ise çocukların dijital oyunlarla ilişkisini yeniden gündeme taşıdı.
Altan'ın ara tatil dönüşü öğretmenlere verilecek hayali cevabı kurguladığı "Babamla tekne kullandık, timsahlardan kaçtık ve sınırımızı korumayı öğrendik" mesajı güldürse de akıllarda şu soru kaldı: İçinde sadece yüzmek ve uçak uçurmak olsa bile, +18 yaş sınırı olan bir oyunun çocuklara erken yaşta sunulması ne kadar doğru?
Görünüşe göre ünlü çift "linç" ihtimalini bile espri konusu yapsa da, dijital çağda ebeveynlerin yaş sınırı hassasiyeti tartışılmaya devam edecek.
2025'te boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina için sürdürdükleri dostane iletişimi sosyal medyaya taşıdı.
"GTA OYNATMANA İNANAMIYORUM"
Kızlarının babalarıyla konsol oyunu oynadığını öğrenen Akil, eski eşine "Çocuklara GTA oynatmana inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.
+18 olarak etiketlenen ve şiddet unsurları barındıran oyuna rağmen Altan'ın savunması bir hayli "masum" oldu.
Altan, "Yahu denize girip yüzüyoruz, flamingoları kovalıyoruz. Tekne kullandık" diyerek oyunu adeta doğa belgeseline çevirdi.
Yazışmaları paylaşan Pelin Akil ise "Gelecek linçlere cevap verirsin" sözleriyle olası tepkilere dikkat çekti.
Anıl Altan, kızlarının ara tatilde yaşadıklarını öğretmenlerine anlatabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bak, babam tekne kullandırmadı demez. Hocaları soracak ara tatilde ne yaptınız? Babamla tekne kullandık, balık tuttuk, evi boyadık, uçak kullandık, timsahlardan kaçtık ve kötü niyetlilere karşı sınırımızı korumayı öğrendik."
Altan'ın bu sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Pelin Akil, yazışmanın ekran görüntüsünü "Bu son. Kalpten gideceğim artık" notuyla paylaştı.
Ardından da "Anıl Altan timsah kısmını veli toplantısında da bu özgüvenle anlatmanı istiyorum" diyerek ünlü oyuncuya göndermede bulundu.