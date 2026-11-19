Altan'ın ara tatil dönüşü öğretmenlere verilecek hayali cevabı kurguladığı "Babamla tekne kullandık, timsahlardan kaçtık ve sınırımızı korumayı öğrendik" mesajı güldürse de akıllarda şu soru kaldı: İçinde sadece yüzmek ve uçak uçurmak olsa bile, +18 yaş sınırı olan bir oyunun çocuklara erken yaşta sunulması ne kadar doğru?

Görünüşe göre ünlü çift "linç" ihtimalini bile espri konusu yapsa da, dijital çağda ebeveynlerin yaş sınırı hassasiyeti tartışılmaya devam edecek. 2025'te boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina için sürdürdükleri dostane iletişimi sosyal medyaya taşıdı.