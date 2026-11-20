Akıllı telefon sahipliği ve kullanım yaşı da kritik eşiği aştı. 6-17 yaş grubundaki çocukların %80,1'i cep telefonu/akıllı telefon kullanıyor. 6-10 yaş grubundaki çocukların %66,2'sinin elinde telefon bulunurken, 11-17 yaş grubunda bu oran %89,8'e fırlıyor. Telefon kullanan çocukların %97,4'ü cihazını düzenli (günde birkaç defa, günde bir veya haftada en az bir) olarak kullandığını beyan etti. Kullanım amaçlarında ise yaşa göre keskin bir ayrım dikkat çekti: 6-10 yaş grubu telefonu en çok %73,3 ile oyun oynamak için eline alıyor.

11-17 yaş grubunda ise %87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer alıyor.

ELİMİZDEN DÜŞMÜYOR: YARIM SAATTE BİR EKRAN KONTROLÜ! Dijital bağımlılığın ulaştığı çarpıcı boyut, telefon ekranını kontrol etme sıklığına da doğrudan yansıdı. Düzenli cep telefonu kullanan çocukların %37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini itiraf etti. Bu oran 6-10 yaş grubunda %17,2 iken, 11-17 yaş grubundaki gençlerde %48,0 ile neredeyse her iki çocuktan birine ulaştı. İnternette geçirilen süreler de alarm veriyor. Düzenli internet kullanan çocuklarda günde 2 saat ve daha fazla ekran başında kalanların oranı hafta içi %53,0 iken, hafta sonları bu oran %63,4'e yükseliyor. Çocukların interneti kullanım amaçları sırasıyla şöyle şekillendi: İnternet Kullanım Amacı Oran Video izlemek %86,2 Ders çalışma, ödev ve sunum hazırlama %80,3 Sosyal medya kullanımı %75,1 Çevrim içi derse veya kursa katılma %17,9 (En az yürütülen faaliyet)

SOSYAL MEDYA VE OYUN KISKACI: 6-10 YAŞ GRUBUNUN YARISI SOSYAL MEDYADA! Sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemlerindeki zafiyetler TÜİK verileriyle bir kez daha doğrulandı. Çocukların genelinde sosyal medya kullanım oranı %69,8 (erkeklerde %71,4, kızlarda %68,1) oldu. Ancak rapordaki en sarsıcı detay yaş dağılımında ortaya çıktı: Henüz 6-10 yaş aralığındaki çocukların %50,2'si sosyal medya kullanıyor. 11-17 yaş grubunda ise bu oran %83,4'e tırmanıyor. Dijital oyunlar da çocukları ekran başına kilitleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı: Çocukların %68,1'i (erkeklerin %77,4'ü, kızların %58,2'si) dijital oyun oynuyor. 6-10 yaş grubunda oyun oynama oranı %69,1 ile 11-17 yaş grubunu (%67,3) bile geride bıraktı.

Oyun oynayan çocukların %92,7'si düzenli oyuncu konumunda. En çok tercih edilen oyun türleri ise %48,1 ile macera/aksiyon, %44,5 ile strateji/taktik ve %41,6 ile spor oyunları oldu.

Oyun oynamanın etkileri sorulduğunda 6-10 yaş grubunun %34,7'si "fazla oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmasına neden olduğunu" belirtirken, 11-17 yaş grubunun %34,5'i "ebeveynlerinin çok fazla oyun oynadıklarını düşündüğünü" ifade etti.

EKRAN HAYATI ÇALIYOR: KİTAP YOK, UYKU YOK, AİLE YOK! Ekran karşısında geçirilen uzun saatlerin çocukların fiziksel, sosyal ve akademik gelişimine verdiği zarar, bizzat çocukların kendi yanıtlarıyla kayıtlara geçti. Çocukların ekran süresi nedeniyle yaşadıkları kayıplar şöyle sıralandı: Oran Değişim %48,3 Daha az kitap okuyorum %42,2 Daha az ders çalışıyorum %33,0 Ailemle daha az vakit geçiriyorum %26,8 Arkadaşlarımla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynuyorum %25,4 Daha az uyuyorum