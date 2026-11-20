Memura ocakta en az 75.954 TL! Yeni zam hesabı ortaya çıktı: İşte meslek meslek yeni maaşlar
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin yeni hesaplama ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği’nin kasım ayı enflasyon beklentisi, maaşlara yüzde 8,16 zam yapılabileceğine işaret etti. Tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı 75 bin 954 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 99 liraya yükselecek. İşte yeni hesaba göre öğretmenden polise, doktordan mühendise meslek meslek yeni maaşlar...
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak zammında. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için yeni ipucu geldi.
Dört aylık enflasyona, yani temmuz-ekim dönemine göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluşmuş, ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 6,27'ye ulaşmıştı.
Kalan iki veri beklenirken Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellemişti. Bu tahmin, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olabileceğini, memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam yapılabileceğini ortaya koymuştu.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 30,04 çıkmıştı. Bu tahmin, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3,21 farkla yüzde 8,37 zam yapılabileceğini göstermişti.
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ'NDEN YENİ TAHMİN
Finansal Kurumlar Birliği de kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette kasım ayı enflasyon tahmini yüzde 1,88, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,79 oldu.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,22 olarak gerçekleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3,01 enflasyon farkı oluşurken, bu farkla ocak zammı yüzde 8,16'ya ulaşabilecek.
EN DÜŞÜK MAAŞ 75 BİN 954 LİRA
Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Yeni tahmine göre bu tutar 75 bin 954 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 99 lira seviyesine çıkacak.
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI