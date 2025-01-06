Kapımız sana açık | Galatasaray Manchester City’in yıldızı ile ilk teması kurdu

Galatasaray'da İlkay Gündoğan heyecanı... Sarı- Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanan maçtan sonra yıldız futbolcu ile ilgili açıklamalar yapmış ve bu açıklamalar taraftarı heyecanlandırmıştı. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, 34 yaşındaki orta saha ile ilgili görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İYİ BİR GALATASARAYLISIN

Bu görüşmede yöneticilerin, "Senin ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Kulübünden ayrılırsan kapımız saha her zaman açık" dediği öğrenildi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile yoluna devam ettiği ve şu an için bir ayrılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Türk asıllı Alman futbolcu önümüzdeki günlerde City kariyerini noktalarsa Galatasaray ile masaya oturacak. İngiliz ekibi Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

25 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

82 kez Alman Milli Takım formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu bu sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İlkay, M.City dışında Barcelona, Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.