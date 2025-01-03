Alperen Şengün’den kariyer rekoru!

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Dallas'ı 110-99 mağlup etti. Yaklaşık 37 dakika oyunda kalan genç pivot, 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen ayrıca 6 top çalma ile de bu alanda kariyer rekorunu kırdı. Maç sonrasında yaptığı top çalmalarla ilgili konuşan 22 yaşındaki pivot kendini takım arkadaşı Tari Eason'a benzetti. Alperen, "Evet, bugün savunmada ellerimi çok aktif kullandım. Tari Eason gibiydim bugün" ifadelerini kullandı.

Öte yandan All-Star halk oylamasının ilk sonuçları da açıklandı. Milli basketbolcumuz aldığı 314 bin 223 oyla Batı Konferansı'nın forvet oyuncuları arasında 6. sırada, tüm Batı Konferansı'nda ise 12. sırada yer aldı.