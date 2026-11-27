Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Doku'nun arkadaşı E.D., dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Sonel'i kendisine gösterilen fotoğraftan teşhis etti. E.D., Sonel'in Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile birlikte çalıştıkları F… adlı kafeye geldiğini, ikilinin burada konuştuğunu söyledi.

Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abakarov'un birbirlerini tanımadıkları yönündeki ifadeleri, tanık beyanıyla çelişti. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi) İKİ İSMİ KAFEDE BİRLİKTE GÖRMÜŞ Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadesi alınan E.D., Sonel'in kafeye geldiğini ve burada vakit geçirdiğini anlattı. İkilinin konuşmalarına da tanıklık ettiğini belirten E.D., ifadesinde şu sözleri kullandı: