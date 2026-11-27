Gülistan Doku dosyasında kritik tanık ifadesi! Birbirlerini tanımadıklarını söylemişlerdi: Kafede görüşmüşler
Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında tutuklu Mustafa Türkay Sonel ile Zeinal Abakarov'un birbirlerini tanımadıkları yönündeki ifadeleri, tanık beyanıyla çelişti. Doku'nun arkadaşı E.D., iki ismi birlikte çalıştıkları kafede gördüğünü ve aralarında konuşmalar geçtiğini anlattı. Tanık, Sonel'i fotoğrafından da teşhis etti.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Doku'nun arkadaşı E.D., dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Sonel'i kendisine gösterilen fotoğraftan teşhis etti. E.D., Sonel'in Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile birlikte çalıştıkları F… adlı kafeye geldiğini, ikilinin burada konuştuğunu söyledi.
İKİ İSMİ KAFEDE BİRLİKTE GÖRMÜŞ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadesi alınan E.D., Sonel'in kafeye geldiğini ve burada vakit geçirdiğini anlattı. İkilinin konuşmalarına da tanıklık ettiğini belirten E.D., ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Orada köşede bir koltuk vardı, sürekli orada otururdu. Zeinal Abakarov neşeli bir insandı. Mustafa Türkay Sonel ile de F… kafedeyken konuştukları olmuştur"
İKİSİ DE BİRBİRİNİ TANIMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında 14 Nisan'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Mustafa Türkay Sonel ile Zeinal Abakarov, jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını söylemişti.
Sonel'e, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Abakarov'u tanıyıp tanımadığı ve onunla görüşüp görüşmediği sorulmuş, Sonel "Zeinal Abakarov'u tanımıyorum" yanıtını vermişti. Abakarov da ifadesinde Sonel'i tanımadığını belirtmişti.
150 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA
Öte yandan Gülistan Doku'yu bulmak için yürütülen arama çalışmaları da sürüyor. Adalet Bakanlığının talebi ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.
JAK ve JASAT timlerinden oluşan ekip, baz istasyonu verileri ve şüpheli görülen noktalar doğrultusunda belirlenen alanları yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarıyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda Gülistan Doku'ya henüz ulaşılamadı.