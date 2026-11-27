"Cumhuriyete bağlılığı, devlet adamlığı, demokrasiye inancı, zarafet ve nezaketi, uzlaşma kültürü ile insanı her şeyin üstünde tutan anlayışı ile Hikmet Çetin'in hayatı bize, makamların geçici, değerlerin kalıcı olduğunu, insanın büyüklüğünü, taşıdığı ünvanlarla değil, geride bıraktığı iyilik, saygınlık ve sevgi ile ölçüldüğünü öğretti. O, pek çok insan için taşıdığı bütün ünvanların ötesinde 'Hikmet abi' idi. Öyle ki dünyanın farklı ülkelerinde, farklı dillerini konuşan insanlar bile ona 'Hikmet abi' derdi."

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, Çetin'in devlet ve siyaset hayatının müstesna isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Çetin'in ailesi ve yakınlarına yurt dışında bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini ileten Beyazıt, Çetin'e Allah'tan rahmet diledi.

Çetin'in kritik görevler üstlendiğini söyleyen Beyazıt, "Kendileri liyakati ve çalışkanlığıyla tüm siyasi çevrelerinin güvenini kazanmış bir devlet adamıydı. Görüş ayrılıklarının derinleştiği zamanlarda bile karşısındakini nezaketle dinler, ortak bir yol bulmaya gayret ederdi. Bu uzlaştırıcı tutumuyla her kesimden sevgi ve saygı gördü. O siyasi hayatımızın ve aziz milletimizin 'Hikmet abisi' idi. Bugün başkanlık ettiği bu Meclis'te kendisine karşı son vazifemizi ifa ederken, aziz hatırasını rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyoruz." şeklinde konuştu.