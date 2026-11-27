Melike Şahin adaşı olan müzik öğretmenine açtığı marka davasını kazandı
Şarkıcı Melike Şahin, kendisine ait "Melike Şahin" markasını izinsiz şekilde tescil ettirdiği iddiasıyla adaşı olan müzik öğretmeni Melike Şahin'e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, davalı adına kayıtlı markanın müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.
Şarkıcı Melike Şahin ile aynı adı taşıyan müzik öğretmeni Melike Şahin arasında marka tescili nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Şarkıcı Melike Şahin'in, tanınırlığından faydalanmaya çalışıldığı iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte mahkeme 2 yılın ardından kararını açıkladı.
DAVA DİLEKÇESİNDE NÜFUS KAYDI VE SAHNE ADI VURGULANDI
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, şarkıcı Melike Şahin'in avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Şahin'in hem nüfus kaydında hem de sahne çalışmalarında "Melike Şahin" adıyla yer aldığı belirtildi.
Dilekçede, davalı müzik öğretmeni Melike Şahin'in bu markayı izinsiz biçimde tescil ettirerek şarkıcının tanınırlığından yararlanmayı amaçladığı iddia edildi. Başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:
"Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez."
DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Davalı müzik öğretmeni Melike Şahin ise bu markayı şarkıcı Melike Şahin'den önce tescil ettirdiğini belirterek davanın reddini istedi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, müzik öğretmeni Melike Şahin'in ünlü şarkıcıya ait 'Melike Şahin' markasının müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.