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DAVA DİLEKÇESİNDE NÜFUS KAYDI VE SAHNE ADI VURGULANDI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, şarkıcı Melike Şahin'in avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Şahin'in hem nüfus kaydında hem de sahne çalışmalarında "Melike Şahin" adıyla yer aldığı belirtildi.