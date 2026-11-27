Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisine çıkan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesildiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"ARAMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRMEKTEDİR"

"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."