GetirBüyük Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları 2026 açıklandı! İşte asil ve yedek talihlilerin tam isim listesi
GetirBüyük Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 267 bin 332 katılımın gerçekleştiği çekilişte iPhone 17 Pro'dan PlayStation 5'e, Dyson süpürgeden Nespresso kahve makinesine kadar ikramiye kazanan isimler açıklandı. İşte GetirBüyük Eylül Kampanyası 2026 çekiliş sonuçları, asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve son başvuru tarihleri...
GetirBüyük Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Millî Piyango İdaresinin (MPİ) 20 Ağustos 2026 tarihli izniyle düzenlenen kampanya kapsamında 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişe 267 bin 332 katılım gerçekleşti.
Apple iPhone 17 Pro, Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition, Dyson V16 Piston Animal, Dyson Airwrap i.d. ve Nespresso Lattissima One kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Asil talihlilerin 12 Aralık 2026, yedek talihlilerin ise 27 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Bu kampanya MPİ'nin 20.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95501 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 267.332 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perakende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.01.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Getir çekiliş sonuçları açıklandı
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