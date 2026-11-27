GetirBüyük Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Millî Piyango İdaresinin (MPİ) 20 Ağustos 2026 tarihli izniyle düzenlenen kampanya kapsamında 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişe 267 bin 332 katılım gerçekleşti.

Apple iPhone 17 Pro, Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition, Dyson V16 Piston Animal, Dyson Airwrap i.d. ve Nespresso Lattissima One kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Asil talihlilerin 12 Aralık 2026, yedek talihlilerin ise 27 Aralık 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Apple iPhone 17 Pro 256gb Akıllı Telefon Asil Talihlileri: Güler Hazar / Tekirdağ - Özge Doğan / Tekirdağ - Seyma Bayram / Ankara - Ayfer Yavuz / Şanlıurfa - Yağmur Gündüz / Samsun Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 825gb Oyun Konsolu Asil Talihlileri: Dilan Ayçiçek / İstanbul - Müzeyyen Şener / İstanbul - Dilara Güllüpınar / İstanbul - Hülya Parlak / Gaziantep - Emir Can Şengül / İstanbul Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Asil Talihlileri: Handan Çakar / İstanbul - Merve Güney / İstanbul - Hande Okur / İstanbul - Seda Çiflik - Cihan Demir / İstanbul Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Asil Talihlileri: Senem Azer - Özlem Yeşilyurt - Gamze Yılmaz / Ankara - Damla Saat / Mersin - Akın Pozan Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Asil Talihlileri: Tuğba Karip / İstanbul - Mete Bilgili / İstanbul - Naz Güvez / Ankara - Zehra Kaya - Zeynep Velidedeoglu / İstanbul Apple iPhone 17 Pro 256gb Yedek Talihlileri: 1-) Cenk Evcen / İzmir 2-) Özlem Kaan / Mersin 3-) Furkan Değeroğlu 4-) Sidal Uçkun / İstanbul 5-) Seyfi Gümüş / Ankara Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 825gb Oyun Konsolu Yedek Talihlileri: 1-) Ayşegül Aydemir / İstanbul 2-) Emir Kahyalar / İstanbul 3-) Gülsultan Çavuşoğlu / Ankara 4-) Kezban Koç / İstanbul 5-) Melih Onur Doğan / İstanbul Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Yedek Talihlileri: 1-) Zehra Bicici / İstanbul 2-) Mehmet Taş / Isparta 3-) Burakhan Sürmen 4-) İbrahim Soufi / İstanbul 5-) Dilara Cevahir / Eskişehir Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Yedek Talihlileri: 1-) Gökhan Akpınar / İstanbul 2-) Pınar Aydemir / İstanbul 3-) Elif Tuğba Tekışık 4-) Esen Çelen / İstanbul 5-) Mehmet Oğul Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Yedek Talihlileri: 1-) Sevgi Gök 2-) Aslı Sevinç 3-) Zeynep Mican / İstanbul 4-) Eray Doğan 5-) Talat Yartaşı / İstanbul Apple iPhone 17 Pro 256gb Akıllı Telefon Asil Talihlileri: Güler Hazar / Tekirdağ - Özge Doğan / Tekirdağ - Seyma Bayram / Ankara - Ayfer Yavuz / Şanlıurfa - Yağmur Gündüz / Samsun Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 825gb Oyun Konsolu Asil Talihlileri: Dilan Ayçiçek / İstanbul - Müzeyyen Şener / İstanbul - Dilara Güllüpınar / İstanbul - Hülya Parlak / Gaziantep - Emir Can Şengül / İstanbul Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Asil Talihlileri: Handan Çakar / İstanbul - Merve Güney / İstanbul - Hande Okur / İstanbul - Seda Çiflik - Cihan Demir / İstanbul Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Asil Talihlileri: Senem Azer - Özlem Yeşilyurt - Gamze Yılmaz / Ankara - Damla Saat / Mersin - Akın Pozan Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Asil Talihlileri: Tuğba Karip / İstanbul - Mete Bilgili / İstanbul - Naz Güvez / Ankara - Zehra Kaya - Zeynep Velidedeoglu / İstanbul Apple iPhone 17 Pro 256gb Yedek Talihlileri: 1-) Cenk Evcen / İzmir 2-) Özlem Kaan / Mersin 3-) Furkan Değeroğlu 4-) Sidal Uçkun / İstanbul 5-) Seyfi Gümüş / Ankara Sony Playstation 5 Slim Digital Edition 825gb Oyun Konsolu Yedek Talihlileri: 1-) Ayşegül Aydemir / İstanbul 2-) Emir Kahyalar / İstanbul 3-) Gülsultan Çavuşoğlu / Ankara 4-) Kezban Koç / İstanbul 5-) Melih Onur Doğan / İstanbul Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Dikey Süpürge Yedek Talihlileri: 1-) Zehra Bicici / İstanbul 2-) Mehmet Taş / Isparta 3-) Burakhan Sürmen 4-) İbrahim Soufi / İstanbul 5-) Dilara Cevahir / Eskişehir Dyson Airwrap İ.D. Multi-Styler & Dryer Saç Şekillendirici Yedek Talihlileri: 1-) Gökhan Akpınar / İstanbul 2-) Pınar Aydemir / İstanbul 3-) Elif Tuğba Tekışık 4-) Esen Çelen / İstanbul 5-) Mehmet Oğul Nespresso Lattissima One Kapsüllü Kahve Makinesi Yedek Talihlileri: 1-) Sevgi Gök 2-) Aslı Sevinç 3-) Zeynep Mican / İstanbul 4-) Eray Doğan 5-) Talat Yartaşı / İstanbul



Bu kampanya MPİ'nin 20.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95501 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 23.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 267.332 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 12.12.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 27.12.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perakende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.01.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.