Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi sonrası diplomatik hamle! Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Batum'da oynadığı karşılaşmada Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'den diplomatik adım geldi. Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi iletildi ve olaylara ilişkin kanıtlar paylaşıldı. Türk taraftarlara orantısız güç kullanan sorumlular hakkında hukuki işlem yapılması ve olayların tüm yönleriyle soruşturulması talep edildi.
26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maç dünya çapında yankı uyandırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Galibiyetle sonuçlanan maçta taraftarın Filistin bayrağı dalgalandırması hazımsızlığa yol açtı. Gürcü polisinin Türk taraftara cop ve biber gazı ile müdahale etmesi bardağı taşıran damla oldu.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Beşiktaş taraftarına yönelik müdahale sonrası Türkiye'den sert tepkiler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun mesajını iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise olaylarla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanı ile görüştü. AK Parti kurmayları da yaşananlara ilişkin tepkilerini dile getirdi.
GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI
Yaşanan son gelişmede ise Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:
"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır. Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."
İstanbul’da silahlı suç örgütlerine operasyon
"Koltukta poz vermek için oturmuyorum"