Galibiyetle sonuçlanan maçta taraftarın Filistin bayrağı dalgalandırması hazımsızlığa yol açtı. Gürcü polisinin Türk taraftara cop ve biber gazı ile müdahale etmesi bardağı taşıran damla oldu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Beşiktaş taraftarına yönelik müdahale sonrası Türkiye'den sert tepkiler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun mesajını iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise olaylarla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanı ile görüştü. AK Parti kurmayları da yaşananlara ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Batum'daki olayların ardından Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Yaşanan son gelişmede ise Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır. Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı