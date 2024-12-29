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Hiçbir yerde tutunamıyor: Balotelli Meksika yolcusu

Adana Demirspor’dan sonra Genoa’ya transfer olan İtalyan oyuncunun bu kez Meksika kulübü Cruz Azul’a gideceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Hiçbir yerde tutunamıyor: Balotelli Meksika yolcusu

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    Mario Balotelli, Adana Demirspor macerasının ardından kendi ülkesi İtalya'da Genoa ile anlaşmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, Genoa'da yalnızca 6 maçta sonradan oyuna girerek şans buldu.

    Caleb Ekuban ve Jeff Ekhator'un sakatlıktan dönmesiyle birlikte daha da az süre alması beklenen Balotelli'ye sözleşmesinde yer alan özel bir madde, kontratı erken feshetme imkanı sunuyor. İtalyan basınının iddiasına göre; yedek kalmak istemeyen ve ayrılmaya sıcak bakan Balotelli'ye Meksika ekibi Cruz Azul'un ilgisi var.

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