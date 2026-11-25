Gece Alman ZDF'ye konuştular sabahında paketlendiler: Daltonlar çetesine 9 gözaltı... Yasa dışı bahis izi
Ellerinde otomatik silahlarla Alman televizyon kanalı ZDF’ye röportaj veren suç örgütüne İstanbul Emniyeti tarafından operasyon düzenlendi. Alman kanalın propagandasını yaptığı çetenin 9 üyesi saknaldıkları evlerde yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayarın yanı sıra ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alman kamu televizyon kanalı ZDF'ye verdikleri röportajda ellerinde susturuculu silahlarla görüntüleri yansıyan suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 zanlının kimlikleri belirlendi.
Şüphelilerin saklandığı adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, örgüt üyelerini yakalayarak gözaltına aldı.
ÇETECİLİK VE YASA DIŞI BAHİS İÇ İÇE
Şüphelilere yönelik adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisindeki rolleri ve karıştıkları diğer suçlar mercek altına alındı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun örgütün propaganda faaliyetlerine karşı önemli darbe vurduğu kaydedildi.
NE OLMUŞTU
Alman kamu yayıncısı ZDF, Daltonlar çetesinin üyeleriyle İstanbul'da görüşerek röportaj yapmıştı.
Gece saatlerinde ZDF'de yayınlanan 65 dakikalık sözde belgeselde, maskeli şüphelinin araçta susturuculu silahla konuştuğu kayıtlara yansımıştı.
Röportajda muhabir Thomas Heise'nin sorularına cevap veren çete üyesi, silahların sayısının sorulması üzerine "sayamayacağınız kadar" ifadesini kullanırken, silahların kaynağına yönelik soruyu ise cevapsız bırakmıştı.