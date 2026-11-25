İstanbul’da ellerinde otomatik silahlarla Alman televizyon kanalı ZDF’ye röportaj veren ve suç örgütü Daltonlar içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 zanlının kimlikleri belirlendi.

ÇETECİLİK VE YASA DIŞI BAHİS İÇ İÇE

Şüphelilere yönelik adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisindeki rolleri ve karıştıkları diğer suçlar mercek altına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun örgütün propaganda faaliyetlerine karşı önemli darbe vurduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan maskeli ve susturuculu silahlı görüntülerin ardından başlatılan teknik incelemeler sonucunda şahısların adresleri tespit edildi.