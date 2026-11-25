Galatasaray'da Deniz Gül ameliyat edildi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Deniz Gül, burnuna aldığı darbe nedeniyle ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali de netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı galibiyete attığı golle katkı sağlayan Deniz Gül, karşılaşmanın ardından operasyon geçirdi.
Mücadelenin 77. dakikasında takımını öne geçiren futbolcu, gol pozisyonunda Nicolas Jackson'ın müdahalesiyle yüzünden sakatlandı.
Burnunda kırık ve ciddi bir cilt yaralanması oluşan Deniz Gül'ün tedavisine ilişkin Galatasaray'dan açıklama geldi.
GALATASARAY'DAN DENİZ GÜL AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüp, Deniz Gül'ün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katıldığı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, futbolcunun burnunda geniş bir cilt yaralanması ve buna eşlik eden kırık tespit edildiği belirtildi. Ameliyatın ardından Deniz Gül'ün sağlık durumunun kulüp doktorları tarafından günlük olarak takip edileceği bildirildi.
SAHADA DİKİŞ ATILDI MAÇA DEVAM ETTİ
Aston Villa karşılaşmasında aldığı darbenin ardından Deniz Gül'e ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Burnunda oluşan yarığa dikiş atılan futbolcu, yüzünün bandajlanmasının ardından mücadeleye devam etti.
Karşılaşma sonrasında ise yaralanmanın kalıcı bir iz bırakma riskini azaltmak amacıyla cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Operasyon sırasında futbolcunun burnunda meydana gelen hasarın boyutu da değerlendirildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Deniz Gül'ün geçirdiği operasyona rağmen antrenmanlara katılabileceği belirtildi.
Genç futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi öngörülürken sağlık ekibi oyuncunun iyileşme sürecini günlük olarak kontrol edecek.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜNÜ ATTI
Aston Villa karşısında Galatasaray'ın kaleyi bulan ilk şutunu gole çeviren Deniz Gül, kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.
Mücadelenin 77. dakikasında gelen gol, sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getirdi.