Burnunda kırık ve ciddi bir cilt yaralanması oluşan Deniz Gül'ün tedavisine ilişkin Galatasaray'dan açıklama geldi.



GALATASARAY'DAN DENİZ GÜL AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, Deniz Gül'ün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katıldığı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, futbolcunun burnunda geniş bir cilt yaralanması ve buna eşlik eden kırık tespit edildiği belirtildi. Ameliyatın ardından Deniz Gül'ün sağlık durumunun kulüp doktorları tarafından günlük olarak takip edileceği bildirildi.