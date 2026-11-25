“Türkiye dersini almalı” diyerek alçakça tehdit etti! Yunan vekil Avtias Mavi Vatan haberlerini AB'ye taşıdı
Ankara, Libya’nın batısı ve doğusuyla dört gün arayla üst düzey temas kurdu. Hafter heyetinin Ankara’da ağırlandığı gün, Yunan basını SKAI, Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Avtias’ın skandal yaptırım çağrısını gündeme taşıdı. “Türkiye dersini almalı” diyen Avtias, başta Takvim olmak üzere Türk medyasının yakından izlediği Mavi Vatan’a ilişkin haberleri Brüksel’de Türkiye’ye ekonomik yaptırım istemek için gerekçe gösterdi.
Türkiye'nin Libya'yla diplomasi trafiği hızlanırken Yunan vekil Yorgos Avtias, Türk medyasındaki Mavi Vatan haberlerinden yaptırım gerekçesi çıkardı. Yunan basını SKAI'nin 25 Kasım tarihli haberine göre Yeni Demokrasi Partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Avtias, Mavi Vatan'ın yasal zemine kavuşturulacağına ilişkin yayınları Yunanistan ve Avrupa Birliği için tehdit olarak sundu. Yunan vekilin skandal çağrısı, Halife Hafter ve beraberindeki heyetin Ankara'da üst düzey temaslarda bulunduğu gün Yunan basınına yansıdı.
TÜRK MEDYASINDAKİ HABERLERDEN YAPTIRIM GEREKÇESİ ÇIKARDI
Başta Takvim olmak üzere Türk medyası, Mavi Vatan'a ilişkin gelişmeleri Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarları çerçevesinde gündeme taşıyor. Avtias ise Türk medyasındaki haberleri yaptırım talebine dayanak yaptı. Yunan vekil, Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının da uluslararası hukuku ihlal ettiği hezeyanlarını dile getirdi.
"TÜRKİYE DERSİNİ ALMALI" DİYECEK KADAR İLERİ GİTTİ
Türk medyasındaki Mavi Vatan haberlerini tehdit iddiasına dayanak yapan Yunan vekil Yorgos Avtias, "Türkiye dersini almalı" sözleriyle doğrudan Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden yaklaşık 7 milyar avro fon aldığını öne süren Avtias, bu iddiayı da yaptırım çağrısına ekledi. Türkiye'nin denizlerdeki haklarını savunmasını Yunanistan'a yönelik bir tehdit gibi sunan Avtias, Brüksel'den ekonomik baskı istedi. Yunan vekil, Avrupa Komisyonu'na "Yunanistan'ı tehdit ettiği sürece Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacak mı?" diye sordu.
ANKARA'DAN DÖRT GÜNDE TRABLUS VE BİNGAZİ TEMASI
Yunan vekilin yaptırım çağrısının zamanlaması dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 21 Kasım'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü. 25 Kasım'da ise Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da Türk yetkililerle bir araya geldi. Görüşmeye Fidan ve Kalın'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
Takvim'in de gündeme taşıdığı Hafter ziyareti, Ankara'nın Libya'nın iki yakasıyla sürdürdüğü temasların devamı niteliğindeydi. Fidan, 11–12 Ağustos'ta Trablus'ta Dibeybe'yle, Bingazi'de ise Saddam Hafter ve Bilkasım Hafter'le görüşmüştü. Libya Temsilciler Meclisi de 20 Ekim'de Türkiye ile Libya arasında 2019'dan bu yana yürürlükte olan deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin karar kabul etmişti. Ankara, kararı memnuniyetle karşıladığını ve mutabakatın iki ülkenin karşılıklı hak ve çıkarlarını gözettiğini açıklamıştı.
ANKARA HAKKANİYETİ SAVUNDU, YUNAN VEKİL YAPTIRIM İSTEDİ
Türkiye, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının kıyıların uzunluğu ve yönü dikkate alınarak hakkaniyet temelinde belirlenmesini savunuyor. Ankara'ya göre iki anakara arasındaki orta hattın ters tarafında kalan adalar, karasularının ötesinde deniz yetki alanı oluşturamaz. Türkiye, bu adalara karasularının ötesinde deniz yetki alanı tanınarak Anadolu kıyılarının denize açılımının kesilmesine itiraz ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Libya'yla mutabakat imzalanmadan önce ilgili tarafları hakkaniyet temelinde uzlaşmak üzere görüşmeye çağırdığını açıklamıştı.
Yunan vekil Yorgos Avtias ise Türk medyasındaki Mavi Vatan haberlerini tehdit gerekçesi olarak sundu. "Türkiye dersini almalı" diyen Avtias, Brüksel'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım istedi.