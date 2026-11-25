Ankara’nın Libya hamlesiyle eş zamanlı yaptırım çağrısı. (Foto: AA)

ANKARA'DAN DÖRT GÜNDE TRABLUS VE BİNGAZİ TEMASI

Yunan vekilin yaptırım çağrısının zamanlaması dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 21 Kasım'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü. 25 Kasım'da ise Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da Türk yetkililerle bir araya geldi. Görüşmeye Fidan ve Kalın'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Takvim'in de gündeme taşıdığı Hafter ziyareti, Ankara'nın Libya'nın iki yakasıyla sürdürdüğü temasların devamı niteliğindeydi. Fidan, 11–12 Ağustos'ta Trablus'ta Dibeybe'yle, Bingazi'de ise Saddam Hafter ve Bilkasım Hafter'le görüşmüştü. Libya Temsilciler Meclisi de 20 Ekim'de Türkiye ile Libya arasında 2019'dan bu yana yürürlükte olan deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin karar kabul etmişti. Ankara, kararı memnuniyetle karşıladığını ve mutabakatın iki ülkenin karşılıklı hak ve çıkarlarını gözettiğini açıklamıştı.