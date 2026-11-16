24 Kasım 2026 Kunduz Dolunayı! Süper Dolunay hangi burçta gerçekleşecek? İşte tüm detaylar
Kasım ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Kunduz Dolunayı için geri sayım başladı. 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 17.53'te gerçekleşecek dolunay, bu yıl Süper Dolunay özelliğiyle gökyüzünü aydınlatacak. Astrolojik yorumlara göre İkizler burcunda meydana gelecek dolunayın iletişim, aşk, ilişkiler, kariyer ve maddi konuları ön plana çıkarması bekleniyor. Peki, Kunduz Dolunayı Türkiye'den görülecek mi, neden Süper Dolunay deniliyor ve 12 burcu neler bekliyor? İşte burç burç 24 Kasım dolunayının yorumları..
2026 yılının dikkat çeken gökyüzü olayları arasında yer alan Kunduz Dolunayı için geri sayım başladı. 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleşecek dolunay, Süper Dolunay özelliğiyle de öne çıkıyor.
İkizler burcunda meydana gelecek dolunay, özellikle astroloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. Söz konusu gökyüzü olayı; iletişimden ilişkilere, kariyerden maddi konulara kadar pek çok başlığın astrolojik yorumlarda öne çıkmasına neden olacak. Peki, Kunduz Dolunayı saat kaçta gerçekleşecek, neden Süper Dolunay olarak adlandırılıyor ve 12 burcu hangi gelişmeler bekliyor? İşte tüm merak edilenler...
24 KASIM DOLUNAYI SAAT KAÇTA?
Kasım ayının dolunayı olarak bilinen Kunduz Dolunayı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 17.53'te en yüksek aydınlanma seviyesine ulaşacak. Akşam saatlerine denk gelen bu gökyüzü olayı, hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde çıplak gözle gözlemlenebilecek.
Dolunay evresinde Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü neredeyse tamamen aydınlanmış olacak. Ancak etkileyici görüntüsü yalnızca 24 Kasım gecesiyle sınırlı kalmayacak. Ay, dolunay tarihinden önceki ve sonraki gecelerde de dolunaya yakın görünümünü koruyacak.
DOLUNAYIN ADI NEDEN KUNDUZ, ANLAMI NE?
Her ay gerçekleşen dolunaylar, geleneksel takvimlerde farklı isimlerle anılıyor. Kasım ayında ortaya çıkan dolunay da Kunduz Dolunayı adıyla biliniyor. İngilizcede Beaver Moon olarak kullanılan bu isim, Kuzey Amerika'daki eski mevsimsel takvimlerden geliyor.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kunduzların barınaklarını tamamlaması ve soğuk günlere hazırlanması, kasım dolunayının bu isimle anılmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Geçmişte bu dönem, kunduz kürkü ticareti ve avcılık faaliyetleri açısından da önem taşıyordu.
Kunduz Dolunayı adı, Ay'ın rengini veya şeklini tanımlayan astronomik bir terim değil. Aksine, doğadaki mevsimsel değişimlerden ve geçmişteki yaşam alışkanlıklarından esinlenen geleneksel bir adlandırma olarak kullanılıyor.
24 KASIM DOLUNAYI NEDEN SÜPER DOLUNAY?
24 Kasım'daki gökyüzü olayını özel kılan ayrıntılardan biri de Süper Dolunay olarak sınıflandırılması. Ay, Dünya çevresindeki yörüngesinde hareket ederken gezegenimize her zaman aynı uzaklıkta bulunmuyor. Bunun temel nedeni, Ay'ın yörüngesinin tam bir daire şeklinde olmaması.
Dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu bir döneme denk gelmesi, Süper Dolunay olarak adlandırılan gökyüzü olayını ortaya çıkarıyor. Bu sırada Ay, ortalama bir dolunaya kıyasla biraz daha büyük ve parlak görünebiliyor.
24 Kasım 2026'daki dolunay sırasında Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 360 bin 700 kilometre olması bekleniyor. Süper Dolunay ifadesinin kullanılmasında astronomi kaynaklarının farklı ölçütlerden yararlanabildiğini de belirtmek gerekiyor. Bu nedenle söz konusu tanım, uluslararası düzeyde kabul edilmiş tek bir resmi astronomi sınıflandırması olarak değerlendirilmemeli.
24 KASIM DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?
24 Kasım 2026'da gerçekleşecek dolunay, tropikal astroloji sistemine göre İkizler burcunun 2 derece 20 dakikasında meydana gelecek. Aynı tarihte Güneş'in Yay burcunda bulunması, astrolojik açıdan İkizler-Yay eksenini ön plana çıkaracak.
İkizler burcu; iletişim, haberleşme, eğitim, bilgi paylaşımı ve yakın çevreyle ilişkilerle bağdaştırılıyor. Yay burcu ise uzak yolculuklar, yüksek öğrenim, farklı kültürler ve hayat felsefesi gibi konularla ilişkilendiriliyor.
KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Kunduz Dolunayı, Türkiye'nin pek çok noktasından gözlemlenebilecek. Hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde Ay'ın parlak görüntüsü akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde izlenebilecek.
Dolunay gecesinde Ay, gün batımına yakın saatlerde doğacak ve gece boyunca gökyüzündeki hareketini sürdürecek. 25 Kasım sabahına doğru ise ufkun altına inecek. Ay'ın doğuş ve batış saatleri, gözlem yapılan şehre ve konuma göre farklılık gösterecek.
KUNDUZ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
İkizler burcunda gerçekleşecek Kunduz Dolunayı, astrolojik açıdan iletişim, düşüncelerin ifade edilmesi, yarım kalan konuşmalar ve ilişkilerdeki belirsizliklerin değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor.
Bu dönemde burçların gündemleri birbirinden farklılaşabilir. Bazıları iş ve maddi konulara odaklanırken bazıları aşk hayatında, aile ilişkilerinde veya gelecek planlarında yeni kararlar almayı düşünebilir.
Astrolojik yorumlara göre dolunayın etkileri, kişilerin doğum haritalarındaki gezegen yerleşimlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle değerlendirmelerin yükselen burçla birlikte ele alınması da öneriliyor.
İşte 24 Kasım 2026 Kunduz Dolunayı'nın 12 burç için astrolojik yorumları:
KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)
Koç burçlarının gündeminde haberleşme, yakın çevre ve eğitim konuları bulunabilir. Uzun zamandır ertelenen bir görüşme yeniden gündeme gelebilir. Kardeşler, arkadaşlar veya komşularla yapılacak konuşmalar, bazı meselelerin farklı bir açıdan değerlendirilmesini sağlayabilir. Yeni bir eğitim programı ya da kısa süreli seyahat planı da gündeme gelebilir. Ancak hızlı karar vermek yerine karşı tarafı dikkatle dinlemek önem taşıyor.
BOĞA BURCU (21 NİSAN-21 MAYIS)
Boğa burçları için maddi konuların ağırlık kazanabileceği bir dönem başlıyor. Gelir kaynakları, kişisel harcamalar ve finansal beklentiler yeniden gözden geçirilebilir. Uzun süredir beklenen bir ödeme veya ekonomik gelişme gündeme gelebilir. Yeteneklerini kazanca dönüştürmek isteyen Boğalar yeni fırsatları değerlendirmek isteyebilir. Harcamalarda dengeli hareket etmek faydalı olacak.
İKİZLER BURCU (22 MAYIS-21 HAZİRAN)
Dolunayın kendi burçlarında gerçekleşmesi nedeniyle İkizler burçları astrolojik yorumlarda ön plana çıkıyor. Kişisel hedefler, dış görünüş, ilişkiler ve gelecek planları yeniden değerlendirilebilir. Uzun süredir içlerinde tuttukları düşünceleri dile getirmek isteyebilirler. Özel hayatlarında belirsiz kalan bazı meseleler hakkında netlik arayışı başlayabilir. Kendileri için yeni bir yol çizmek isteyen İkizler, önemli kararları aceleye getirmemeli.
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burçları için iç dünyalarına yönelme ve geçmişte kalan konuları değerlendirme dönemi olabilir. Bir süredir görmezden gelinen meseleler yeniden hatırlanabilir. Kendi ihtiyaçlarını anlamak ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyebilirler. Özellikle zihinsel olarak yorucu süreçlerde kendilerine zaman ayırmaları önem kazanıyor.
ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)
Aslan burçlarının sosyal yaşamında hareketlilik yaşanabilir. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleri ön plana çıkabilir. Uzun zamandır görüşülmeyen birinden haber gelmesi veya yeni bir sosyal çevreye dahil olmak gündeme gelebilir. Bir süredir üzerinde çalışılan proje sonuçlanabilir. Geleceğe yönelik planlarda yeni insanlarla kurulacak bağlantılar belirleyici olabilir.
BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS-23 EYLÜL)
Başak burçları için kariyer ve iş hayatı dikkat çekiyor. Mesleki hedefler, iş ortamındaki sorumluluklar ve yöneticilerle ilişkiler yeniden değerlendirilebilir. Beklenen bir haberin gelmesi veya işle ilgili önemli bir görüşmenin yapılması mümkün olabilir. Uzun süredir emek verilen bir konuda sonuç alma isteği artabilir. İş hayatındaki gelişmeler kadar özel yaşama da zaman ayırmak önem taşıyor.
TERAZİ BURCU (24 EYLÜL-23 EKİM)
Terazi burçları için yeni ufuklara açılma isteği güçlenebilir. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve kişisel gelişim konuları gündeme gelebilir. Daha önce düşünülmüş ancak hayata geçirilememiş bir plan yeniden değerlendirilebilir. Farklı insanlarla yapılacak görüşmeler, geleceğe ilişkin düşünceleri değiştirebilir. Yeni deneyimlere açık olmak önemli hale gelebilir.
AKREP BURCU (24 EKİM-22 KASIM)
Akrep burçları için ortak maddi kaynaklar ve duygusal paylaşımlar ön plana çıkabilir. Borçlar, krediler, ödemeler ve ortak bütçeyle ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. İlişkilerde ise güven ve karşılıklı sorumluluklar daha fazla önem kazanabilir. Üzerinde konuşulmayan bazı meselelerin açıklığa kavuşturulması istenebilir. Maddi ve duygusal konularda dengeli hareket etmek gerekecek.
YAY BURCU (23 KASIM-21 ARALIK)
Yay burçlarının odağında ikili ilişkiler ve ortaklıklar bulunabilir. Evlilik, romantik ilişkiler, iş birlikleri ve karşılıklı beklentiler yeniden değerlendirilebilir. Uzun süredir konuşulmayan konular masaya yatırılabilir. İlişkilerde karşı tarafın düşüncelerini anlamak ve kendi beklentilerini açıkça ifade etmek önem kazanacak. Bazı Yay burçları için yeni bir tanışma veya ortaklık fırsatı da gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
Oğlak burçları günlük yaşamlarını ve çalışma düzenlerini yeniden şekillendirmek isteyebilir. İş ortamında tamamlanması gereken görevler, yeni sorumluluklar ve çalışma koşulları gündeme gelebilir. Günlük alışkanlıkları değiştirmek ve daha planlı bir yaşam oluşturmak için adımlar atılabilir. Sağlık kontrollerini ve dinlenme ihtiyacını ihmal etmemek de önem taşıyor.
KOVA BURCU (21 OCAK-19 ŞUBAT)
Kova burçları için aşk, romantizm ve kişisel ilgi alanları hareketlenebilir. Duygusal ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanabilir, devam eden ilişkilerde beklentiler daha açık konuşulabilir. Uzun zamandır ertelenen yaratıcı projeler için harekete geçme isteği doğabilir. Hobiler, sosyal aktiviteler ve kişisel yetenekler ön plana çıkabilir. Kendilerini ifade etmek için yeni yollar keşfedebilirler.
BALIK BURCU (20 ŞUBAT-20 MART)
Balık burçlarının gündeminde ev, aile ve yaşam alanıyla ilgili konular yer alabilir. Ev düzeninde değişiklik yapmak, taşınmayı düşünmek veya aile içinde bekleyen bir meseleyi çözüme kavuşturmak isteyebilirler. Aile bireyleriyle yapılacak görüşmeler bazı kararların yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Özel yaşam ile iş hayatı arasındaki dengeyi korumak bu süreçte önem kazanabilir.