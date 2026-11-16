Kunduz Dolunayı adı, Ay'ın rengini veya şeklini tanımlayan astronomik bir terim değil. Aksine, doğadaki mevsimsel değişimlerden ve geçmişteki yaşam alışkanlıklarından esinlenen geleneksel bir adlandırma olarak kullanılıyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kunduzların barınaklarını tamamlaması ve soğuk günlere hazırlanması, kasım dolunayının bu isimle anılmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Geçmişte bu dönem, kunduz kürkü ticareti ve avcılık faaliyetleri açısından da önem taşıyordu.

Her ay gerçekleşen dolunaylar, geleneksel takvimlerde farklı isimlerle anılıyor. Kasım ayında ortaya çıkan dolunay da Kunduz Dolunayı adıyla biliniyor. İngilizcede Beaver Moon olarak kullanılan bu isim, Kuzey Amerika'daki eski mevsimsel takvimlerden geliyor.

24 KASIM DOLUNAYI NEDEN SÜPER DOLUNAY?

24 Kasım'daki gökyüzü olayını özel kılan ayrıntılardan biri de Süper Dolunay olarak sınıflandırılması. Ay, Dünya çevresindeki yörüngesinde hareket ederken gezegenimize her zaman aynı uzaklıkta bulunmuyor. Bunun temel nedeni, Ay'ın yörüngesinin tam bir daire şeklinde olmaması.

Dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu bir döneme denk gelmesi, Süper Dolunay olarak adlandırılan gökyüzü olayını ortaya çıkarıyor. Bu sırada Ay, ortalama bir dolunaya kıyasla biraz daha büyük ve parlak görünebiliyor.

24 Kasım 2026'daki dolunay sırasında Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 360 bin 700 kilometre olması bekleniyor. Süper Dolunay ifadesinin kullanılmasında astronomi kaynaklarının farklı ölçütlerden yararlanabildiğini de belirtmek gerekiyor. Bu nedenle söz konusu tanım, uluslararası düzeyde kabul edilmiş tek bir resmi astronomi sınıflandırması olarak değerlendirilmemeli.