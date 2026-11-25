Gazze'deki hükümet, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi 6 bin 405 kez ihlal ettiğini, bu süreçte düzenlediği saldırılarda 1690 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 120 kişinin yaralandığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaşanan ihlaller ve bunların sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor. AA 410 GÜNDE 6 BİN 405 İHLAL Açıklamada, ateşkesin yürürlükte olduğu 410 gün boyunca askeri ve insani alanlarda toplam 6 bin 405 ihlal gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ordusunun açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırılarında 1690 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 120 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca İsrail askerlerinin 223 Filistinliyi alıkoyarak ateşkes anlaşmasının hükümlerini açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının insani yardım protokolü kapsamında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 246 bin tırdan yalnızca 80 bin 937'sine izin verildiği bildirildi. Böylece İsrail'in insani yardım tırlarının girişine ilişkin yükümlülüklerini yalnızca yüzde 33 oranında yerine getirdiği belirtildi. İnsani yardımların girişine yönelik kısıtlamaların Gazze'deki krizi daha da derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, 2,4 milyon Filistinlinin temel yaşam, insani yardım ve barınma imkanlarından mahrum bırakıldığı ifade edildi.