Galatasaray şikayete hazırlanıyor! Ali Şansalan için TFF'ye başvuru
Galatasaray, Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kuruluna şikayet etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü karşılaşmaya ilişkin hakem raporları, VAR kayıtları ve telsiz konuşmalarının incelenmesini talep edecek.
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan hakkında harekete geçti.
Mücadelenin bitiş düdüğü sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunmak için hazırlıklara başladı.
ALİ ŞANSALAN ETİK KURULUNA ŞİKAYET EDİLECEK
Galatasaray yönetimi, hakem Ali Şansalan'ı TFF Etik Kuruluna şikayet etmek amacıyla dilekçesini hazırladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, başvurusunda Şansalan'ın karşılaşmanın bitiş düdüğünden soyunma odasına gidene kadar gerçekleştirdiği tüm konuşmaların da kurul ile paylaşılmasını isteyecek.
VAR KAYITLARI VE HAKEM KONUŞMALARI İSTENECEK
Galatasaray, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun ayrıntılı şekilde incelenmesi için de TFF'ye başvuracak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya ait hakem raporlarının yanı sıra tüm VAR kayıtlarının ve hakemler arasındaki telsiz konuşmalarının da paylaşılmasını talep edecek.
Galatasaray'ın hazırladığı başvuruda hem Ali Şansalan'ın maç sonrasındaki ifadelerinin hem de Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kartın gerekçesinin incelenmesi istenecek. Kulüp, söz konusu kayıt ve raporların değerlendirilmesi için TFF nezdindeki resmi süreci başlatacak.