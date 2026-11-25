Sarı-kırmızılı kulüp, başvurusunda Şansalan'ın karşılaşmanın bitiş düdüğünden soyunma odasına gidene kadar gerçekleştirdiği tüm konuşmaların da kurul ile paylaşılmasını isteyecek.



VAR KAYITLARI VE HAKEM KONUŞMALARI İSTENECEK

Galatasaray, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun ayrıntılı şekilde incelenmesi için de TFF'ye başvuracak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya ait hakem raporlarının yanı sıra tüm VAR kayıtlarının ve hakemler arasındaki telsiz konuşmalarının da paylaşılmasını talep edecek.

Galatasaray'ın hazırladığı başvuruda hem Ali Şansalan'ın maç sonrasındaki ifadelerinin hem de Okan Buruk'a gösterilen kırmızı kartın gerekçesinin incelenmesi istenecek. Kulüp, söz konusu kayıt ve raporların değerlendirilmesi için TFF nezdindeki resmi süreci başlatacak.

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