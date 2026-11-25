Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. Farklı bir düzenleme yapılmaması hâlinde 1 Ocak 2027'den itibaren vergi, harç ve cezalar bu oranda artacak. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla trafik cezaları da belli oldu. Buna göre trafikte kavga edene 230 bin lira, kırmızı ışıkta geçene 6 bin 391 lira, drift atana 178 bin lira, sahte plaka kullanana 178 bin lira, plakasız araç kullanana 58 bin 801 lira, alkollü araç kullanana da 31 bin 957 lira ceza kesilecek.