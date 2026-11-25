Trafik ihlali yapan yandı! 2027'nin zamlı ceza tablosu: Kavga ve driftin faturası ağır olacak
Yeniden değerleme oranının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla gözler 2027 yılında uygulanacak trafik cezalarına çevrildi. Farklı bir düzenleme yapılmaması hâlinde 1 Ocak'tan itibaren kırmızı ışık ihlalinden hız sınırının aşılmasına kadar birçok ceza tutarı artacak. Peki hangi ihlale ne kadar ceza kesilecek? İşte zamlı trafik cezaları…
Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. Farklı bir düzenleme yapılmaması hâlinde 1 Ocak 2027'den itibaren vergi, harç ve cezalar bu oranda artacak. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla trafik cezaları da belli oldu. Buna göre trafikte kavga edene 230 bin lira, kırmızı ışıkta geçene 6 bin 391 lira, drift atana 178 bin lira, sahte plaka kullanana 178 bin lira, plakasız araç kullanana 58 bin 801 lira, alkollü araç kullanana da 31 bin 957 lira ceza kesilecek.
HIZ SINIRINA DİKKAT!
Yeni düzenlemeyle yerleşim yerlerinde belirlenen hız sınırını aşanlara ise 2 bin 556 liradan 38 bin 349 liraya kadar ceza uygulanabilecek.Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu oranın aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.