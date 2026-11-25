Uyuşturucuyu tekstil ürünlerine emdirdiler, X-ray'e takıldılar! İstanbul Havalimanı'nda 80 milyon liralık operasyon
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, İran'dan gelen iki yolcunun valizlerinde tekstil ürünlerine emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi. Ağırlığı 20 kilo 120 gram olan uyuşturucu emdirilmiş ürünlerin yaklaşık 80 milyon 480 bin liralık piyasa değerine sahip olduğu bildirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen yolcuların taşıdığı bavullarda tekstil ürünlerine emdirilmiş halde toplam 20 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
BAGAJLAR KONTROL EDİLDİ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda narkotik uygulaması gerçekleştirildi. İran Airtour Hava Yollarına ait Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın bagajları, uçağın havalimanına inişinin ardından kontrol edildi.
UYUŞTURUCUYU TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRMİŞLER
X-ray taramalarında, İran pasaportu taşıyan Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bagajda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Tekstil ürünlerine emdirilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani'nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.
İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi. Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi.
Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 80 milyon lirayı aşıyor. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.