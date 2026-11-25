2 şüpheliye ait valizlerde kıyafetlere emdirilmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı (Foto: AA)

Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 80 milyon lirayı aşıyor. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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