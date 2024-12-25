Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’den önemli açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Yücel, "Futbol yapılanmasıyla alakalı yönetim kurulunda yeni bir icra kurulu oluşturacağız. Burada futboldan anlayan yönetim kurulu üyelerimiz olacak, aynı şekilde dışarıdan profesyonellerin de sadece işi futbol olan, bu işi bilen insanlardan yararlanacağımız bir ekip olacak. Son 3 ay ne çektiysek, liyakatli olmayan insanların, yönetim kurulumuzda bulunan bazı arkadaşların futbola karışmalarından dolayı çektik. Hepimiz maç izleyebiliriz, hepimiz futbolu sevebiliriz ama bu bir iş, bunun profesyonelleri var. Bu işi bilenlere bırakmamız gerekiyor" diye konuştu. Yücel, "İnşallah 29'u akşamı kazanan Beşiktaş'ımız olur" dedi.

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