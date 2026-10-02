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Memur ve emeklinin ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş 76 bin lirayı aşabilir

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. Yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkının da eklenmesi beklenirken, farklı kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 7 ile yüzde 8,66 arasında değişebileceğine işaret ediyor.

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Memur ve emeklinin ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş 76 bin lirayı aşabilir

Ocak ayında uygulanacak zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle netleşecek. Orta Vadeli Program, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri farklı senaryolar ortaya koyarken, bu oranlara göre memur maaşları ve emekli aylıklarında oluşabilecek yeni tutarlar da hesaplandı. İşte detaylar…

OVP tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 7 zam alması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)OVP tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 7 zam alması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR VE EMEKLİSİNİN OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alacak. Bu fark, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Enflasyon farkı için gözler verilere çevrilirken, tahminler de ipucu veriyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Piyasa tahminlerine göre ocak zammının yüzde 8,01-8,05 seviyesinde olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Piyasa tahminlerine göre ocak zammının yüzde 8,01-8,05 seviyesinde olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,61

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,87 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,01 zam alabilecek.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11'i bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2,91 enflasyon farkıyla yüzde 8,05 zam alabilecek.

FKB tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,66'ya çıkabilir. (Foto: Takvim foto arşivi)FKB tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,66'ya çıkabilir. (Foto: Takvim foto arşivi)

ZAM ORANI YÜZDE 8,66'YA ÇIKABİLİR

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,39 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,73 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3,49 fark ile yüzde 8,66'ya çıkabileceğine işaret etti.

En düşük memur maaşı ocak ayında tahminlere göre 75 bin 140-76 bin 305 lira arasında olacak. (Foto: Takvim foto arşivi)En düşük memur maaşı ocak ayında tahminlere göre 75 bin 140-76 bin 305 lira arasında olacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş; ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8,01 çıkarsa 75 bin 849, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 75 bin 877 liraya yükselecek. Yüzde 8,66'lık tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 305 liraya ulaşabilecek.

Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8,01 olursa 34 bin 52, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 34 bin 65, yüzde 8,66 çıkarsa 34 bin 257 liraya ulaşacak.

Memur emeklisinin en düşük aylığı ise 33 bin 734-34 bin 257 lira seviyesine çıkacak. (Foto: Takvim foto arşivi)Memur emeklisinin en düşük aylığı ise 33 bin 734-34 bin 257 lira seviyesine çıkacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR MAAŞLARI
Unvan
Mevcut
%7 zamlı
%8,01 zamlı
%8,05 zamlı
%8,66 zamlı
Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4
107.110 TL
114.608 TL
115.690 TL
115.732 TL
116.386 TL
Memur (üniversite mez.) 9/1
73.070 TL
78.185 TL
78.923 TL
78.952 TL
79.398 TL
Uzman öğretmen 1/4
92.166 TL
98.618 TL
99.548 TL
99.585 TL
100.148 TL
Öğretmen 1/4
83.254 TL
89.082 TL
89.923 TL
89.956 TL
90.464 TL
Başkomiser 3/1
101.242 TL
108.329 TL
109.351 TL
109.392 TL
110.010 TL
Polis memuru 8/1
92.618 TL
99.101 TL
100.037 TL
100.074 TL
100.639 TL
Uzman doktor 1/4
170.730 TL
182.681 TL
184.405 TL
184.474 TL
185.515 TL
Hemşire (üniversite mez.) 5/1
84.845 TL
90.784 TL
91.641 TL
91.675 TL
92.193 TL
Mühendis 1/4
109.185 TL
116.828 TL
117.931 TL
117.974 TL
118.640 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
75.877 TL
81.188 TL
81.955 TL
81.985 TL
82.448 TL
Profesör 1/4
153.208 TL
163.933 TL
165.480 TL
165.541 TL
166.476 TL
Araştırma görevlisi 7/1
102.779 TL
109.974 TL
111.012 TL
111.053 TL
111.680 TL
Vaiz 1/4
86.983 TL
93.072 TL
93.950 TL
93.985 TL
94.516 TL
Avukat 1/4
102.135 TL
109.284 TL
110.316 TL
110.357 TL
110.980 TL

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammının, tahminlere göre yüzde 7 ile yüzde 8,66 arasında olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)Memur ve memur emeklilerinin ocak zammının, tahminlere göre yüzde 7 ile yüzde 8,66 arasında olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR EMEKLİLERİ
Unvan
Mevcut
%7 zamlı
%8,01 zamlı
%8,05 zamlı
%8,66 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140 TL
119.989 TL
121.122 TL
121.167 TL
121.851 TL
Genel müdür 1/1
99.377 TL
106.333 TL
107.337 TL
107.376 TL
107.983 TL
Şube müdürü (lisans) 1/4
39.681 TL
42.459 TL
42.859 TL
42.875 TL
43.117 TL
Memur (lisans) 1/4
31.313 TL
33.505 TL
33.822 TL
33.834 TL
34.025 TL
Öğretmen 1/4
46.908 TL
50.191 TL
50.665 TL
50.684 TL
50.970 TL
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853 TL
70.463 TL
71.128 TL
71.154 TL
71.556 TL
Başkomiser 1/4
47.877 TL
51.228 TL
51.712 TL
51.731 TL
52.023 TL
Polis memuru 1/4
47.093 TL
50.389 TL
50.865 TL
50.884 TL
51.171 TL
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908 TL
50.191 TL
50.665 TL
50.684 TL
50.970 TL
Mühendis 1/4
47.693 TL
51.032 TL
51.513 TL
51.532 TL
51.823 TL
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995 TL
36.374 TL
36.718 TL
36.731 TL
36.939 TL
Pratisyen hekim 1/4
68.691 TL
73.499 TL
74.193 TL
74.221 TL
74.640 TL
Profesör 1/4
80.490 TL
86.125 TL
86.937 TL
86.970 TL
87.461 TL
İmam-hatip
46.908 TL
50.191 TL
50.665 TL
50.684 TL
50.970 TL
Avukat 1/4
46.908 TL
50.191 TL
50.665 TL
50.684 TL
50.970 TL

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