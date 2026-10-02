Memur ve emeklinin ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş 76 bin lirayı aşabilir
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. Yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkının da eklenmesi beklenirken, farklı kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 7 ile yüzde 8,66 arasında değişebileceğine işaret ediyor.
Ocak ayında uygulanacak zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle netleşecek. Orta Vadeli Program, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri farklı senaryolar ortaya koyarken, bu oranlara göre memur maaşları ve emekli aylıklarında oluşabilecek yeni tutarlar da hesaplandı. İşte detaylar…
MEMUR VE EMEKLİSİNİN OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alacak. Bu fark, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Enflasyon farkı için gözler verilere çevrilirken, tahminler de ipucu veriyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,61
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,87 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,01 zam alabilecek.
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11'i bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2,91 enflasyon farkıyla yüzde 8,05 zam alabilecek.
ZAM ORANI YÜZDE 8,66'YA ÇIKABİLİR
İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,39 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,73 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3,49 fark ile yüzde 8,66'ya çıkabileceğine işaret etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş; ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8,01 çıkarsa 75 bin 849, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 75 bin 877 liraya yükselecek. Yüzde 8,66'lık tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 305 liraya ulaşabilecek.
Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8,01 olursa 34 bin 52, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 34 bin 65, yüzde 8,66 çıkarsa 34 bin 257 liraya ulaşacak.
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