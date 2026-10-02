Ocak ayında uygulanacak zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle netleşecek. Orta Vadeli Program, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri farklı senaryolar ortaya koyarken, bu oranlara göre memur maaşları ve emekli aylıklarında oluşabilecek yeni tutarlar da hesaplandı. İşte detaylar…

OVP tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 7 zam alması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR VE EMEKLİSİNİN OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alacak. Bu fark, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Enflasyon farkı için gözler verilere çevrilirken, tahminler de ipucu veriyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1,91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koydu.

Piyasa tahminlerine göre ocak zammının yüzde 8,01-8,05 seviyesinde olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,61

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,87 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,01 zam alabilecek.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11'i bulacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 2,91 enflasyon farkıyla yüzde 8,05 zam alabilecek.

FKB tahminine göre memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,66'ya çıkabilir. (Foto: Takvim foto arşivi)

ZAM ORANI YÜZDE 8,66'YA ÇIKABİLİR

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,39 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,73 olarak beklenirken, bu da memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 3,49 fark ile yüzde 8,66'ya çıkabileceğine işaret etti.

En düşük memur maaşı ocak ayında tahminlere göre 75 bin 140-76 bin 305 lira arasında olacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş; ocak zammı yüzde 7 olursa 75 bin 140, yüzde 8,01 çıkarsa 75 bin 849, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 75 bin 877 liraya yükselecek. Yüzde 8,66'lık tahmine göre ise en düşük maaş 76 bin 305 liraya ulaşabilecek.

Memur emeklilerinde 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık da ocak ayında zam oranı yüzde 7 çıkarsa 33 bin 734, yüzde 8,01 olursa 34 bin 52, yüzde 8,05 olarak gerçekleşirse 34 bin 65, yüzde 8,66 çıkarsa 34 bin 257 liraya ulaşacak.

Memur emeklisinin en düşük aylığı ise 33 bin 734-34 bin 257 lira seviyesine çıkacak. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR MAAŞLARI Unvan Mevcut %7 zamlı %8,01 zamlı %8,05 zamlı %8,66 zamlı Şube müdürü (üniversite mez.) 1/4 107.110 TL 114.608 TL 115.690 TL 115.732 TL 116.386 TL Memur (üniversite mez.) 9/1 73.070 TL 78.185 TL 78.923 TL 78.952 TL 79.398 TL Uzman öğretmen 1/4 92.166 TL 98.618 TL 99.548 TL 99.585 TL 100.148 TL Öğretmen 1/4 83.254 TL 89.082 TL 89.923 TL 89.956 TL 90.464 TL Başkomiser 3/1 101.242 TL 108.329 TL 109.351 TL 109.392 TL 110.010 TL Polis memuru 8/1 92.618 TL 99.101 TL 100.037 TL 100.074 TL 100.639 TL Uzman doktor 1/4 170.730 TL 182.681 TL 184.405 TL 184.474 TL 185.515 TL Hemşire (üniversite mez.) 5/1 84.845 TL 90.784 TL 91.641 TL 91.675 TL 92.193 TL Mühendis 1/4 109.185 TL 116.828 TL 117.931 TL 117.974 TL 118.640 TL Teknisyen (lise mez.) 11/1 75.877 TL 81.188 TL 81.955 TL 81.985 TL 82.448 TL Profesör 1/4 153.208 TL 163.933 TL 165.480 TL 165.541 TL 166.476 TL Araştırma görevlisi 7/1 102.779 TL 109.974 TL 111.012 TL 111.053 TL 111.680 TL Vaiz 1/4 86.983 TL 93.072 TL 93.950 TL 93.985 TL 94.516 TL Avukat 1/4 102.135 TL 109.284 TL 110.316 TL 110.357 TL 110.980 TL

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammının, tahminlere göre yüzde 7 ile yüzde 8,66 arasında olması bekleniyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

MEMUR EMEKLİLERİ Unvan Mevcut %7 zamlı %8,01 zamlı %8,05 zamlı %8,66 zamlı Müsteşar 1/1 112.140 TL 119.989 TL 121.122 TL 121.167 TL 121.851 TL Genel müdür 1/1 99.377 TL 106.333 TL 107.337 TL 107.376 TL 107.983 TL Şube müdürü (lisans) 1/4 39.681 TL 42.459 TL 42.859 TL 42.875 TL 43.117 TL Memur (lisans) 1/4 31.313 TL 33.505 TL 33.822 TL 33.834 TL 34.025 TL Öğretmen 1/4 46.908 TL 50.191 TL 50.665 TL 50.684 TL 50.970 TL Kaymakam 1. sınıf 1/4 65.853 TL 70.463 TL 71.128 TL 71.154 TL 71.556 TL Başkomiser 1/4 47.877 TL 51.228 TL 51.712 TL 51.731 TL 52.023 TL Polis memuru 1/4 47.093 TL 50.389 TL 50.865 TL 50.884 TL 51.171 TL Hemşire (Lisans) 1/4 46.908 TL 50.191 TL 50.665 TL 50.684 TL 50.970 TL Mühendis 1/4 47.693 TL 51.032 TL 51.513 TL 51.532 TL 51.823 TL Teknisyen (Lise) 1/4 33.995 TL 36.374 TL 36.718 TL 36.731 TL 36.939 TL Pratisyen hekim 1/4 68.691 TL 73.499 TL 74.193 TL 74.221 TL 74.640 TL Profesör 1/4 80.490 TL 86.125 TL 86.937 TL 86.970 TL 87.461 TL İmam-hatip 46.908 TL 50.191 TL 50.665 TL 50.684 TL 50.970 TL Avukat 1/4 46.908 TL 50.191 TL 50.665 TL 50.684 TL 50.970 TL

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.