Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

9 katlı binada çıkan yangında yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. (Foto: DHA) YOĞUN DUMAN NEDENİYLE EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, bina merdivenlerini ve üst katları kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi ve dumanın dairelere sızması üzerine çok sayıda bina sakini evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan merdiven araçlarıyla balkonda ve pencerelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı operasyon başlattı.