Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesinde çarpıcı detaylar: Hakemlikte baskı, atamalar ve milyonluk para trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesinde çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Hakemlerin klasman dışı bırakılması, VETAS sistemine manuel müdahale iddiaları, maç öncesi hakemlerle yapılan görüşmeler, Kerem Ersoy’la ses kaydına yansıyan sert sözler, sınav sorularının önceden paylaşıldığı iddiaları ve gözlemci raporlarına müdahale tartışmaları Gündoğdu’ya soruldu. MASAK verilerinde ise 2007-2026 dönemindeki yüz milyonlarca liralık işlem hacmi ile Fidanlar İnşaat’a gönderilen 40 milyon 140 bin TL’lik transfer dikkat çekti. Gündoğdu, kararların MHK ve TFF yönetimlerinin kolektif iradesiyle alındığını savunurken para hareketlerinin de resmî gelirler, gayrimenkul alım-satımları ve kişisel birikimlerden kaynaklandığını söyledi.
Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesindeki dikkat çeken detaylara Takvim ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun emniyet ifadesinde, hakem klasmanlarından VETAS sistemine, maç atamalarından gözlemci raporlarına, sınav sorularından ses kayıtlarına ve milyonlarca liralık para hareketlerine kadar çok sayıda dikkat çekici başlık yer aldı.
Gündoğdu'ya; 2022 ve 2024 yıllarında yapılan klasman değişiklikleri, bazı hakemlerin uzun süre maç alamaması, maç öncesi hakemlerle yapılan görüşmeler, "HTS kayıtları"na ilişkin sözler, Kerem Ersoy'la yapılan ses kaydı, sınav sorularının önceden paylaşıldığı yönündeki beyanlar ve MASAK verilerinde yer alan yüksek tutarlı para transferleri soruldu.
Gündoğdu ise soruşturmadaki birçok başlıkta kararların kişisel değil, MHK ve TFF yönetimlerinin kolektif kararları olduğunu savundu.
8 MART 2022'DEKİ KLASMAN DEĞİŞİKLİĞİ SORULDU
Gündoğdu'ya, 8 Mart 2022'de sezon devam ederken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu.
Gündoğdu, söz konusu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulunun iradesiyle alındığını, hukuk birimlerinin de değerlendirmesinin ardından uygulamaya konulduğunu söyledi.
Ancak bu süreçte çok sayıda hakem Tahkim Kuruluna başvurdu. Başvuruların ardından hakemlerin önemli bir bölümü göreve iade edilirken Gündoğdu da kısa süre sonra görevinden ayrıldı.
2022'DE DÖNEN İSİMLER 2024'TE YENİDEN LİSTE DIŞI KALDI
Soruşturmada dikkat çeken başlıklardan biri de 2022 yılında Tahkim Kurulu kararıyla göreve dönen bazı hakemlerin 2024 yılında yeniden liste dışı kalması oldu.
Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin anlatımları üzerinden aynı örüntü Gündoğdu'ya soruldu.
Gündoğdu, söz konusu isimlere karşı kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini savundu. Kararların MHK tarafından kolektif olarak alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.
Buna karşın, 2022'de hukuken göreve dönen bazı isimlerin 2024'te yeniden elenmesi soruşturmanın temel inceleme başlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.
İLK LİSTEDE VARDILAR, İKİNCİ LİSTEDE ÇIKARILDILAR
2024-2025 sezonunda yayımlanan klasman listeleri de Gündoğdu'ya soruldu.
İlk listede yer alan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra açıklanan ikinci listede çıkarıldığı, müşteki ve tanıkların ise bu değişikliklere ilişkin kendilerine somut ve kişiselleştirilmiş bir gerekçe bildirilmediğini söyledikleri görüldü.
Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi doğrultusunda yapıldığını savundu.
Ancak ifadelerde, 13 hakem ile 6 gözlemcinin ilk listeden sonra liste dışına çıkarıldığı yönündeki anlatımların tekrarlandığı görüldü.
2015'TEKİ TRABZONSPOR MAÇLARI DA GÜNDEME GELDİ
Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında ise özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan hakem ve gözlemcilerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldıkları ileri sürüldü.
Gündoğdu, bu durumu hedefli bir tasfiye olarak kabul etmedi.
Liste dışı bırakılmaların performans değerlendirmeleri ve kurul kararları çerçevesinde gerçekleştiğini savundu.
VETAS'TA MANUEL MÜDAHALE İDDİALARI
Soruşturmadaki dikkat çekici başlıklardan biri de hakem atamalarında kullanılan VETAS sistemi oldu.
Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve bazı hakemleri "etap dışı" bırakarak görev vermeyebildiği anlatıldı.
Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını söyledi.
Kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini belirten Gündoğdu, bir hakemin keyfî biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları da reddetti.
MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ
Gündoğdu, görev süresi boyunca bazı hakemleri maçlardan önce telefonla aradığını kabul etti.
Bu görüşmelerin amacının hakemlere moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek olduğunu söyledi.
Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün, Öztürk'ün özellikle görevlendirilmesine ilişkin duyduğu rahatsızlığı hakeme aktardığını da kabul etti.
Bu görüşmelerin maç öncesinde hakemler üzerinde yönlendirme veya baskı oluşturup oluşturmadığı soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu.
"HTS KAYITLARINIZ ELİMDE" ŞEKLİNDE ALGILANAN SÖZLER
Birden fazla tanık, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi.
Gündoğdu ise bu yöndeki sözleri söylediğini kabul etmekle birlikte, sözlerinin bağlamının farklı olduğunu savundu.
Kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için hakemleri uyardığını belirten Gündoğdu, bir şikâyet olması hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını söyledi.
Gündoğdu, söz konusu ifadeleri tehdit amacıyla değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak kullandığını savundu.
KEREM ERSOY KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Dijital materyallerden elde edildiği belirtilen Kerem Ersoy görüşmesi ise soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.
Ses kaydında Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma" ve "Hakemliğinden olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor.
Aynı kayıtta "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" şeklindeki ifadeler de yer aldı.
"BEN SENİ BABANDAN AYRI DÜŞÜNEMEM"
Aynı ses kaydında Kerem Ersoy'un babasının bazı dernek ve cemiyet girişimleriyle temasının da gündeme getirildiği görüldü.
Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" dediği kayıtlara yansıdı.
Ersoy ise babasının söz konusu faaliyetlerde yer almadığını ve kendisinin hiçbir grupla hareket etmediğini söyledi.
Bir hakemin kariyerinin yakınlarının faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş olması, dosyada incelemeye konu edilen baskı unsurlarından biri olarak yer aldı.
"BEN BUNA RAĞMEN SANA MAÇ VERMEYE DEVAM EDİYORUM"
Gündoğdu'nun aynı görüşmede Ersoy'a, kendisi hakkında olumsuz bilgiler geldiğini söyledikten sonra "Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" dediği belirtildi.
Bu ifade, görev verme yetkisinin hakemin tutumuna yönelik bir baskı aracına dönüşüp dönüşmediği sorusunu gündeme getirdi.
Gündoğdu aynı konuşmada Ersoy'un dürüst ve başarılı bir hakem olduğunu ve maçlarda hata yapmadığını da söyledi.
Bu nedenle görüşmenin sportif performanstan çok, hakemin camia içindeki tutumuyla ilgili olduğuna yönelik bir izlenim oluştuğu soruşturma değerlendirmelerine yansıdı.
SES KAYDININ İÇERİĞİNE CEVAP VERMEDİ
Gündoğdu'ya emniyet ifadesinde Kerem Ersoy'la yapılan ses kaydı da soruldu.
Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini, hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek kaydın içeriğine ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi.
Böylece kayıtta geçen sözlere ilişkin maddi bir açıklama ifade tutanağında yer almadı.
VAR KARARININ ARDINDAN 70 GÜN MAÇ ALAMADIĞINI SÖYLEDİ
Abdullah Buğra Taşkınsoy'un anlatımı da dosyada yer aldı.
Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçında yaşanan bir VAR müdahalesinin ardından Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine, "İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini anlattı.
Taşkınsoy, bu olayın ardından yaklaşık 70 gün boyunca görev alamadığını söyledi.
Gündoğdu ise Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını kabul etti.
Hakemlerin ciddi hatalar sonrasında uzun süre "etap dışı" bırakılmasının normal olduğunu savunan Gündoğdu, bunun mobbing olmadığını söyledi.
AYNI HAKEM BİR BAŞKA OLAYDA 75 GÜN GÖREV ALAMADI
Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili başka bir olayda da Gündoğdu'nun kendisini suçladığını söyledi.
Gündoğdu'nun kendisine "Sana bu sene maç vermeyeceğim" dediğini ileri süren Taşkınsoy, yaklaşık 75 gün maç alamadığını anlattı.
Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini söyledi.
Gündoğdu ise hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu.
FIFA VAR HAKEMİ MUSTAFA İLKER COŞKUN'UN ANLATIMI
FIFA VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun da ifadesinde, VAR kadrosunda üst sıralarda olmasına rağmen Avrupa maçlarından ve önemli görevlendirmelerden uzaklaştırıldığını söyledi.
Performans değerlendirmesinin düşürüldüğünü ve sonunda hakemliği bırakmaya yöneldiğini anlatan Coşkun, VAR hakemlerine görevleri dışında "check list" hazırlatıldığını da belirtti.
Gündoğdu ise Coşkun'un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu savundu.
UEFA görevlendirmelerinin kendi yetkilerinde bulunmadığını söyleyen Gündoğdu, Coşkun'un hakemliği kendi dilekçesiyle bıraktığını ifade etti.
GÖZLEMCİ RAPORLARINA MÜDAHALE İDDİALARI
Birden fazla tanık, olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiğini veya hakem notlarının düşürüldüğünü söyledi.
Gündoğdu ise REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında farklılık olması durumunda MHK'nın gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini kabul etti.
Gözlemcinin raporu değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu savunan Gündoğdu, söz konusu uygulamanın usul içi bir denetim olduğunu söyledi.
Böylece raporlama sürecine MHK müdahalesinin bulunduğu tamamen reddedilmezken, müdahalenin niteliği konusunda farklı anlatımlar ortaya çıktı.
LİYAKAT VE AYRICALIK İDDİALARI
Tanıklar, bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi ve gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini, bazı başarılı isimlerin ise klasmanlarının düşürüldüğünü ileri sürdü.
Gündoğdu ise terfi ve tenzil kararlarının MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde verildiğini söyledi.
Kendisine "yakın" hakemlere ayrıcalık tanıdığı yönündeki iddiaları da reddetti.
SINAV SORULARININ ÖNCEDEN VERİLDİĞİ İDDİASI
Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve diğer bazı tanıkların ifadelerinde, sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı ileri sürüldü.
Aynı anlatımlarda sınav kâğıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde iddialar da yer aldı.
Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını söyledi.
Sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü belirten Gündoğdu, kendisinin söz konusu işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin bulunmadığını savundu.
FERDİ KARADORUK'A AİT OLDUĞU BELİRTİLEN MESAJLAR SORULDU
Gündoğdu'ya, Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları da gösterildi.
Söz konusu ekran görüntülerinde sınava girecek hakemlere "Bu sorulara çalışın", "Hepsi serbest vuruş olacak" ve "3 tane kartlardan olacak" şeklinde mesajlar gönderildiği görüldü.
Gündoğdu, TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını söyledi.
Söz konusu yazışmalarla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirten Gündoğdu, Ferdi Karadoruk ile Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de "Bilgim yok" cevabını verdi.
ALİ TUNA'NIN SINAV EVRAKI GÜNDEME GELDİ
Dosyada Ali Tuna'ya gönderilen 2017 tarihli başarısız sınav evrakı da yer aldı.
Söz konusu evraktaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı yönündeki bir bilirkişi değerlendirmesi Gündoğdu'ya soruldu.
Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını savundu.
Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini de söyledi.
DERNEK VE YEREL KURUL SEÇİMLERİ SONRASI GÖREV VERİLMEDİĞİ İDDİALARI
Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimler, dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını söyledi.
Bazı isimler üyeliklerinin sonlandırıldığını, bazıları ise yerel kurullar tarafından dışlandıklarını ileri sürdü.
Gündoğdu, söz konusu yerel işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin bulunmadığını ve herhangi bir talimat vermediğini söyledi.
MASAK VERİLERİNDE YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında Gündoğdu'ya MASAK ham verileri üzerinden mali hareketleri de soruldu.
2007-2026 yılları arasında Gündoğdu'nun hesaplarından 5 bin 773 para çıkışı işleminde toplam 294 milyon 116 bin 419 TL hareket bulunduğu belirtildi.
Aynı dönemde 3 bin 620 para girişi işleminde ise toplam 258 milyon 289 bin 170 TL para hareketi olduğu soruldu.
Gündoğdu; bu hareketlerin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç, ev ve arsa alım-satımları ile diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi.
Bununla birlikte Gündoğdu, 294 milyon TL'lik para çıkışı hacminin kendi gelirine göre yüksek olduğunu, verilerde hata olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.
FİDANLAR İNŞAAT'A 40 MİLYON 140 BİN TL
Gündoğdu'ya, 2 Haziran 2025 ile 26 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fidanlar İnşaat'a toplam 40 milyon 140 bin TL para gönderdiği de soruldu.
Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını söyledi.
Ödemelerin, eşine miras kalan yazlığın satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını ifade etti.
40,14 MİLYON TL İLE TAKSİT AÇIKLAMASI ARASINDAKİ FARK
Bir sonraki soruda Fidanlar İnşaat'a yapılan tekrarlayan 600 bin TL'lik transferler de gündeme geldi.
Gündoğdu, iki ev satın aldığı için aylık toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptığını ve bu ödemelerin 12 ay sürdüğünü söyledi.
Ancak bu ödeme düzeni toplam 14,4 milyon TL'ye karşılık gelirken, ifade tutanağında şirkete gönderilen toplam para miktarı 40,14 milyon TL olarak yer aldı.
Bu nedenle Gündoğdu'nun açıkladığı taksit düzeninin, tutanakta yer alan 40,14 milyon TL'lik toplam transferi tek başına açıklamadığı görüldü.
TFF'DEN 9 MİLYON 672 BİN TL'LİK ÖDEME
Gündoğdu'ya, 2017-2026 yılları arasında TFF'den hesaplarına 192 işlemde toplam 9 milyon 672 bin 158,72 TL para girişi olduğu da soruldu.
Gündoğdu, söz konusu ödemelerin tamamının huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah olduğunu söyledi.
Bu ödemelere ilişkin dayanak belgelerinin TFF'de bulunduğunu ifade etti.
KENDİ HESAPLARI ARASINDAKİ YOĞUN TRANSFERLER
Farklı bankalardaki kendi hesapları arasında gerçekleştirilen yüksek sayıdaki para transferleri de Gündoğdu'ya soruldu.
Gündoğdu, mevduat faizinde veya kıymetli emtiada tuttuğu parayı ödeme zamanlarında nakde çevirdiğini ve bu nedenle bankalar arasında para transferleri gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu işlemlerin özellikle son bir yılda yoğunlaştığını belirtti.
HAKEMLİK CAMİASIYLA PARA HAREKETLERİ SORULDU
MASAK verilerinde TFF, TFFHGD ve futbol-hakemlik camiasındaki bazı kişilerle gerçekleştirilen para transferleri de soruşturmanın konusu oldu.
Gündoğdu'ya söz konusu transferlerin hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, sınav, terfi veya maç sonucu karşılığında yapılıp yapılmadığı doğrudan soruldu.
Gündoğdu bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
TFFHGD'ye yapılan ödemelerin yıllık vize ve üyelik ücretlerinden ibaret olduğunu söyledi.
"KARARLAR KOLEKTİFTİ" SAVUNMASI
Ferhat Gündoğdu, ifadesinin sonunda müşteki ve tanıkların ortak biçimde kendisini hedef aldığını savundu.
İlk ve ikinci döneminde alınan kararların MHK ve TFF yönetimlerinin kolektif kararları olduğunu söyleyen Gündoğdu, kimseyi kişisel husumetle hedef almadığını belirtti.
Gündoğdu, soruşturmanın önceki dönemlerde alınan klasman kararları nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kişilerin ortak hareketinden kaynaklandığını ileri sürdü.
Soruşturma dosyasında Gündoğdu açısından öne çıkan temel başlıkları; hakemlerin klasman ve görevlerinin yönetimsel baskı aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı, VETAS ve hakem atama süreçlerine müdahale iddiaları, gözlemci raporları üzerindeki MHK etkisi, sınav süreçlerinde sahtecilik veya soru sızdırıldığı yönündeki beyanlar ve Kerem Ersoy'la yapılan ses kaydındaki ifadeler oluşturuyor.
Mali yönden ise 2007-2026 dönemindeki yüz milyonlarca liralık toplam işlem hacmi, Fidanlar İnşaat'a gönderilen 40 milyon 140 bin TL ve bu tutarla Gündoğdu'nun açıkladığı aylık 1,2 milyon TL'lik 12 aylık taksit düzeni arasındaki fark, dosyada açıklama bekleyen en dikkat çekici başlıklardan biri olarak yer alıyor.