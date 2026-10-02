VETAS'TA MANUEL MÜDAHALE İDDİALARI Soruşturmadaki dikkat çekici başlıklardan biri de hakem atamalarında kullanılan VETAS sistemi oldu. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve bazı hakemleri "etap dışı" bırakarak görev vermeyebildiği anlatıldı. Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını söyledi. Kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini belirten Gündoğdu, bir hakemin keyfî biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları da reddetti. MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ Gündoğdu, görev süresi boyunca bazı hakemleri maçlardan önce telefonla aradığını kabul etti. Bu görüşmelerin amacının hakemlere moral vermek ve önemli bir gündem bulunup bulunmadığını öğrenmek olduğunu söyledi. Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün, Öztürk'ün özellikle görevlendirilmesine ilişkin duyduğu rahatsızlığı hakeme aktardığını da kabul etti. Bu görüşmelerin maç öncesinde hakemler üzerinde yönlendirme veya baskı oluşturup oluşturmadığı soruşturma kapsamında incelenen başlıklardan biri oldu.

"HTS KAYITLARINIZ ELİMDE" ŞEKLİNDE ALGILANAN SÖZLER Birden fazla tanık, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüğünü bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi. Gündoğdu ise bu yöndeki sözleri söylediğini kabul etmekle birlikte, sözlerinin bağlamının farklı olduğunu savundu. Kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için hakemleri uyardığını belirten Gündoğdu, bir şikâyet olması hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını söyledi. Gündoğdu, söz konusu ifadeleri tehdit amacıyla değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak kullandığını savundu. KEREM ERSOY KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER Dijital materyallerden elde edildiği belirtilen Kerem Ersoy görüşmesi ise soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Ses kaydında Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma" ve "Hakemliğinden olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı görülüyor. Aynı kayıtta "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" şeklindeki ifadeler de yer aldı. "BEN SENİ BABANDAN AYRI DÜŞÜNEMEM" Aynı ses kaydında Kerem Ersoy'un babasının bazı dernek ve cemiyet girişimleriyle temasının da gündeme getirildiği görüldü. Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" dediği kayıtlara yansıdı. Ersoy ise babasının söz konusu faaliyetlerde yer almadığını ve kendisinin hiçbir grupla hareket etmediğini söyledi. Bir hakemin kariyerinin yakınlarının faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş olması, dosyada incelemeye konu edilen baskı unsurlarından biri olarak yer aldı. "BEN BUNA RAĞMEN SANA MAÇ VERMEYE DEVAM EDİYORUM" Gündoğdu'nun aynı görüşmede Ersoy'a, kendisi hakkında olumsuz bilgiler geldiğini söyledikten sonra "Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" dediği belirtildi. Bu ifade, görev verme yetkisinin hakemin tutumuna yönelik bir baskı aracına dönüşüp dönüşmediği sorusunu gündeme getirdi. Gündoğdu aynı konuşmada Ersoy'un dürüst ve başarılı bir hakem olduğunu ve maçlarda hata yapmadığını da söyledi. Bu nedenle görüşmenin sportif performanstan çok, hakemin camia içindeki tutumuyla ilgili olduğuna yönelik bir izlenim oluştuğu soruşturma değerlendirmelerine yansıdı.

SES KAYDININ İÇERİĞİNE CEVAP VERMEDİ Gündoğdu'ya emniyet ifadesinde Kerem Ersoy'la yapılan ses kaydı da soruldu. Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabileceğini, hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek kaydın içeriğine ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi. Böylece kayıtta geçen sözlere ilişkin maddi bir açıklama ifade tutanağında yer almadı. VAR KARARININ ARDINDAN 70 GÜN MAÇ ALAMADIĞINI SÖYLEDİ Abdullah Buğra Taşkınsoy'un anlatımı da dosyada yer aldı. Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçında yaşanan bir VAR müdahalesinin ardından Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine, "İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini anlattı. Taşkınsoy, bu olayın ardından yaklaşık 70 gün boyunca görev alamadığını söyledi. Gündoğdu ise Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını kabul etti. Hakemlerin ciddi hatalar sonrasında uzun süre "etap dışı" bırakılmasının normal olduğunu savunan Gündoğdu, bunun mobbing olmadığını söyledi. AYNI HAKEM BİR BAŞKA OLAYDA 75 GÜN GÖREV ALAMADI Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili başka bir olayda da Gündoğdu'nun kendisini suçladığını söyledi. Gündoğdu'nun kendisine "Sana bu sene maç vermeyeceğim" dediğini ileri süren Taşkınsoy, yaklaşık 75 gün maç alamadığını anlattı. Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini söyledi. Gündoğdu ise hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu.