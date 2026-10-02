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New Mexico'dan Meta'ya rekor ceza talebi: 40 milyar dolara kadar çıkabilir! Mahkeme 43 milyon ihlal tespit etti

Cambridge Analytica skandalının ardından New Mexico eyalet yönetimi tarafından açılan veri gizliliği davasında mahkeme Meta'nın 43 milyondan fazla kez ihlal gerçekleştirdiğini tespit etti. Eyalet avukatları teknoloji devine 35 ila 40 milyar dolar arasında rekor bir para cezası kesilmesini talep ederken, cezaya itiraz eden Meta ise cezanın en fazla 3,45 milyar dolarla sınırlandırılmasını talep etti.

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New Mexico'dan Meta'ya rekor ceza talebi: 40 milyar dolara kadar çıkabilir! Mahkeme 43 milyon ihlal tespit etti

ABD'deki New Mexico eyalet yönetimi, Facebook kullanıcılarını aldattığı gerekçesiyle yargılanan Meta'ya 35 ila 40 milyar dolar arasında devasa bir idari para cezası kesilmesini istedi. Söz konusu davada mahkeme, şirketin yaptığı 29 açıklamadan 26'sını yanıltıcı kabul ederken, Meta'nın eyaletin tüketici haklarını koruma kanunlarını 43 milyondan fazla kez çiğnediği hükmüne vardı. Meta ise verilecek cezanın en fazla 3,45 milyar dolarla sınırlandırılmasını talep etti.

Meta'nın 35 ila 40 milyar dolar arasında bir ceza ödemesi istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Meta'nın 35 ila 40 milyar dolar arasında bir ceza ödemesi istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALININ ARDINDAN DAVA AÇILMIŞTI

Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında görev yapan İngiliz siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla onay alınmaksızın 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının kişisel verilerini toplamasının ardından açılan dava, Santa Fe'de Hakim Francis Mathew'un gözetiminde yürütülmüştü. Jüri kararını 25 Eylül'de açıklamıştı, Meta'nın ödeyeceği nihai para cezasını ise Hakim Mathew belirleyecek.

43 MİLYONDAN FAZLA KEZ İHLAL!

Reuters'ın haberine göre, duruşmada Meta ve New Mexico avukatları ceza miktarının ne olması gerektiği konusunda karşı karşıya gelirken, Meta istenen cezaların davanın odak noktası olan eylemlerle uyuşmadığını savundu. Hakim Mathew ise tarafların duruşmaya gitmeyi tercih ederek riski göze aldıklarını ve kararın sonuçlarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Mahkeme, 25 Eylül'de kararını açıklayarak Meta'nın Facebook kullanıcılarını veri gizliliği konusunda yanıltan açıklamalarda bulunduğuna karar verdi. Santa Fe'deki davaya başkanlık eden Hakim Francis Mathew, Meta'nın ne kadar para cezası ödemesi gerektiğine karar verecek.

Dava 2021 yılında açılmıştı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Dava 2021 yılında açılmıştı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

2021 yılında açılan davada Meta, eyaletteki Facebook kullanıcılarına verilerine kimlerin erişebileceği, platformda paylaşılan nefret söylemi ve yanlış bilgilerin nasıl ele alındığı ve diğer dahili politikalar konusunda yalan söylemekle suçlanmıştı. Eyalet avukatları, şirketin üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel verilerine geniş çapta erişebildiğini bildiğini ve şirketin mali durumuna katkı sağladığı sürece nefret söylemi veya diğer zararlı içeriklere göz yumduğunu belirtti.

JÜRİ AÇIKLAMALARI YANILTICI BULDU

Jüri, şirket yönetimi tarafından yapılan 29 açıklamayı inceleyerek bunlardan 26'sını yanıltıcı buldu. Her bir yanıltıcı açıklamanın hedef kitlesini oluşturan Facebook kullanıcısı veya New Mexico sakinlerinin sayısı üzerinden değerlendirme yapan jüri, şirketin New Mexico tüketiciyi koruma yasalarını 43 milyondan fazla kez ihlal ettiğini kaydetti.

Meta avukatları yargılama sürecinde şirketin gizlilik veya yanlış bilgi yönetimi süreçlerinin kusursuz olmadığını defalarca kabul ettiğini savunmuştu.

Mahkeme Meta'nın 43 milyondan fazla kez ihlal gerçekleştirdiğini tespit etti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Mahkeme Meta'nın 43 milyondan fazla kez ihlal gerçekleştirdiğini tespit etti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Eyalet yasaları, hakime her bir ihlal için 5.000 dolara kadar para cezası verme yetkisi tanıyor.

"BİRİLERİNİN BU TEKNOLOJİ DEVLERİNE KARŞI DURMASI GEREKİYOR"

Perşembe günkü duruşmada söz alan New Mexico avukatı Randi McGinn, tüm ihlallere 5.000 dolarlık tam cezanın uygulanmasının ABD Anayasası'nın adil yargılanmahaklarına ilişkin korumaları bağlamında aşırı büyük bir ceza yaratacağını ifade etti. Ancak McGinn, hakimin şirket üzerinde etki bırakacak önemli bir ödeme emri vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya bunu izliyor. Bence birilerinin, kendilerini kurşun geçirmez sanan ve istediklerini yapabileceklerini düşünen bu teknoloji devlerine karşı durması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Verilen karara göre eyalet yasaları altında verilebilecek olası cezaların yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 35 milyar ila 40 milyar dolarlık tutarın, Meta'nın anayasal adil yargılanma hakkına uyum sağlarken hisse senedi fiyatını da etkileyeceğini dile getirdi.

Karar bu ay içerisinde açıklanacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Karar bu ay içerisinde açıklanacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"ASTRONOMİK BİR CEZA"

Meta avukatı Matt Nicholson ise Perşembe günkü duruşmada eyaletin talebini "bir dizi anayasal hükmü açıkça ihlal edecek astronomik bir ceza" olarak nitelendirdi.

META VERİLEN CEZAYA İTİRAZ EDİYOR

Meta mahkemeye sunduğu dosyalarda Hakim Mathew'dan cezaları 3,45 milyar dolarla sınırlandırmasını talep etti. Şirket sunumlarında jürinin açıklamaları yanıltıcı bulmuş olabileceğini, ancak delillerin Meta'nın kullanıcı verilerini satmadığını ve New Mexico'nun hiçbir tüketicinin fiilen yanıltıldığını kanıtlayamadığını gösterdiğini savundu.

Hakim Mathew, kararın bu ay içerisinde açıklanmasını beklediğini bildirdi.

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