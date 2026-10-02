ABD'deki New Mexico eyalet yönetimi, Facebook kullanıcılarını aldattığı gerekçesiyle yargılanan Meta'ya 35 ila 40 milyar dolar arasında devasa bir idari para cezası kesilmesini istedi. Söz konusu davada mahkeme, şirketin yaptığı 29 açıklamadan 26'sını yanıltıcı kabul ederken, Meta'nın eyaletin tüketici haklarını koruma kanunlarını 43 milyondan fazla kez çiğnediği hükmüne vardı. Meta ise verilecek cezanın en fazla 3,45 milyar dolarla sınırlandırılmasını talep etti.

Meta'nın 35 ila 40 milyar dolar arasında bir ceza ödemesi istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALININ ARDINDAN DAVA AÇILMIŞTI

Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında görev yapan İngiliz siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla onay alınmaksızın 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının kişisel verilerini toplamasının ardından açılan dava, Santa Fe'de Hakim Francis Mathew'un gözetiminde yürütülmüştü. Jüri kararını 25 Eylül'de açıklamıştı, Meta'nın ödeyeceği nihai para cezasını ise Hakim Mathew belirleyecek.

43 MİLYONDAN FAZLA KEZ İHLAL!

Reuters'ın haberine göre, duruşmada Meta ve New Mexico avukatları ceza miktarının ne olması gerektiği konusunda karşı karşıya gelirken, Meta istenen cezaların davanın odak noktası olan eylemlerle uyuşmadığını savundu. Hakim Mathew ise tarafların duruşmaya gitmeyi tercih ederek riski göze aldıklarını ve kararın sonuçlarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Mahkeme, 25 Eylül'de kararını açıklayarak Meta'nın Facebook kullanıcılarını veri gizliliği konusunda yanıltan açıklamalarda bulunduğuna karar verdi. Santa Fe'deki davaya başkanlık eden Hakim Francis Mathew, Meta'nın ne kadar para cezası ödemesi gerektiğine karar verecek.