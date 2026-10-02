Diyarbakır'dan Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise "Mavi kazaklı Mehmet" isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaybolan Büşra bebek. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ANNE VE BABASI CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre, şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. "MAVİ KAZAKLI MEHMET" SERBEST BIRAKILDI Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.