"Ölsün diye bekliyorlar!" Akdeniz hastası Hamid'in biyolojik baba arayışında skandal: Müge Anlı stüdyosu buz kesti!
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Akdeniz anemisi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın acil ilik nakli için biyolojik babasını aradığı dosyada skandalların ardı arkası kesilmiyor. Öz annesinin "Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek babanın adını saklaması ve dedesinin "Zaten ölsün diye bekliyorlar" şeklindeki donduran sözleri stüdyoyu adeta buz kestirdi.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 18 yaşındaki Akdeniz anemisi (talasemi) hastası Hamid Yorulmaz'ın hayatta kalma mücadelesi izleyenlerin yüreğini dağladı. Yaşamını sürdürebilmek için acil ilik nakline ihtiyaç duyan Hamid, büyütüldüğü babası Mehmet Sağbaş ile genetik hiçbir bağının olmadığını DNA raporuyla öğrendi. Sağlığına kavuşmak için biyolojik ailesinin izini sürmek zorunda kalan talihsiz gencin stüdyoya taşınan dosyasında, aile içi gizli kalmış sırlar bir bir ortaya döküldü.
Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını aradığı dosyada, program ekibine açıklama yapan görgü tanıkları geçmişe dair çarpıcı ifadeler kullandı. Hamid Yorulmaz'ı büyüten baba Mehmet Sağbaş'ın "Gerçeği Hamid'in dayısının ayrıldığı eski eşi ve onun erkek kardeşi bilir. Beni karımla ilgili uyarmıştı" sözleri üzerine harekete geçen program ekibi Hatice Hanım ve onun ağabeyi Sezgin Bey'e ulaştı. Ancak Hatice Hanım ile Sezgin Bey'in ve ailenin yakın isimlerine ulaşılmasına rağmen Hamid'in biyolojik babasına ulaşılamadı.
ANNEANNE VE DEDEDEN SKANDAL TEPKİLER!
Bugünkü canlı yayında ise konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınlanan son bölümünde Hamid'in biyolojik babasını arama mücadelesine anneanne ve dedenin skandal tepkileri damga vurdu. Yayın sırasında yaşanan sert tartışmalar izleyicileri ve stüdyodakileri hayrete düşürdü.
Canlı yayına İzmir Tire'den bağlanan anneanne Naciye Yorulmaz ve dede Hamid Yorulmaz, torunlarının resmi babası Mehmet Sağbaş'ın soybağını reddetmesi ve DNA testiyle babalık bağının bulunmadığının kanıtlanması üzerine ilginç bir iddiada bulundu.
Anneanne ve dede Yorulmaz, torunları Hamid'in 3 yaşından beri düzenli kan aldığını belirterek, "Bu test sonucunu kabul etmiyoruz. Çocuk yüz kişinin kanını taşıyor, test aldığı kanlardan dolayı yanlış çıkmış olabilir" sözleriyle biyolojik bağın olmadığı gerçeğine inanmak istemedi.
Müge Anlı ise bu iddiaya bilimsel açıklamayla yanıt vererek, "Tıp ve bilim diye bir şey var. Kan nakli almakla bir insanın DNA'sı değişmez, sizi kandırmışlar" ifadelerini kullandı.
İLİK NAKLİ İÇİN BİYOLOJİK AİLEYE ULAŞILMASI ŞART
Akdeniz hastası olan genç için uygun ilik bankalarında henüz eşleşme bulunamadığı aktarıldı. Müge Anlı, gencin hayatta kalabilmesi ve nakil olabilmesi için gerçek biyolojik babasının ve akrabalarının (amca, hala veya kardeşler) bir an önce tespit edilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak aileye gerçeği açıklama çağrısında bulundu.
"BEN Mİ CANLANDIRACAĞIM? KENDİ DÜŞÜNSÜN!"
Anneanne ve dede, "Bu çocuk 18 yaşında, ilik bulunamazsa hayatını kaybedebilir" uyarılarına şoke eden yanıtlar verdi. Dedenin "Canlanacağı mı yok, ben mi canlandıracağım? Zaten ölsün diye bekliyorlar" şeklindeki skandal sözleri buz kestirdi.
"BANA 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİĞİN YETER!"
Anneanne ise torunu Hamid'in "Size yazıklar olsun" sözleri üzerine "Sana da yazıklar olsun, yıllardır senin peşinden koştuğuma yazıklar olsun. Bu yaştan sonra bizi rezil ettiniz" dedi. Torununun sitemi karşısında çileden çıkan Yorulmaz "Sapsız balta gibi gideceği yeri bilmiş, anasını bulamadı bizi buluyor! Beni rezil ettin, bana 'yazıklar olsun' dediğin yeter" diyerek Hamid'e yüklendi.
ANNE CANLI YAYINA BAĞLANDI!
Dede ve anneannenin ardından gözlerin çevrildiği anne Nihal, oğlunun biyolojik babasının tespit edilmesi yönündeki tüm ısrarlara rest çekti. Tedavi için biyolojik aile üyelerinden ve babadan alınacak doku örneğine acil ihtiyaç duyulmasına rağmen anne, çözüme yardımcı olmak yerine oğluna yüklendi.
Nihal Beyit, "Ben şu ana kadar sessiz kalma hakkımı kullandım. Senin söyleyeceklerini dinledim. O kadar yalan var ki... Herkes sadece hastalığın üzerinden yürüyor. Senin yaptıklarını ben anlatsam orada seni linçlerler. Ben yine annen olarak sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Bunu yasal yollarla devam ettireceğiz" diyerek susma hakkını kullanacağını yineledi.
Müge Anlı ise bir annenin evladının yaşam hakkını bu şekilde tehlikeye atamayacağının altını çizdi.
ANNEDEN SONRA DAYI DA CANLI YAYINA BAĞLANDI!
Anne Nihal Beyit'in "Susma hakkımı kullanıyorum, babasını söylemeyeceğim" çıkışının ardından aile içi sır perdesi aralanmaya çalışıldı. Dayı Mehmet, biyolojik babanın kim olduğunu bilmediğini söylerken kardeşini savundu ve yeğeni Hamid'e yüklendi.
Kardeşini savunurken özlük haklarına dikkat çeken dayıya Müge Anlı'dan ise "Özlük hakları nedir biliyor musunuz? Özlük hakkın annenin babanın kim olduğunu bilmektir. İşte o yüzden Hamid'in özlük hakkını savunuyoruz biz şu anda. Bu çocuğun vakti yok. Hayati olarak vakti olmayan bir çocuğun özlük hakkını savunuyoruz" şeklinde karşılık verdi.
"ANNEM BAKMIYORDU, FABRİKALARDA ÇALIŞIYORDUM"
Canlı yayında ailesinin ve öz annesinin vurdumduymaz tavırlarına isyan eden Hamid, yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:
"14 yaşına geldiğimde DNA testini öğrendikten sonra okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Annem bana bakmıyordu, ben hastalığıma rağmen gidip fabrikalarda çalışıyordum. Bunlar beni büyütmedi, ben kendi kendimi büyüttüm. Onlardan ne miras ne de başka bir şey istiyorum; tek istediğim babamın kim olduğunu öğrenmek"
ANNEANNENİN "HASTALIĞI BAHANE EDİYOR" İDDİASI
Ailenin duyarsız yaklaşımı yayında da devam etti. Anneanne Naciye Yorulmaz'ın, torununun hastalığını hafifletmeye çalışarak "Hastalığı bahane ediyor, hasta olan çocuk evde ölü gibi yatar" şeklindeki savunması stüdyodakileri çileden çıkardı.
Müge Anlı ekibi, anneannenin bu iddiasına sert çıkarak gencin sağlık durumunu gözler önüne serdi: "Çocuğu 5-6 yıl önceki haliyle karıştırmayın. Bir hafta önce karşılaştığımda sapsarı, bir avuç kalmış durumdaydı!"
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)