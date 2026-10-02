"Ölsün diye bekliyorlar!" Akdeniz hastası Hamid'in biyolojik baba arayışında skandal: Müge Anlı stüdyosu buz kesti!

Anneanne ise torunu Hamid'in "Size yazıklar olsun" sözleri üzerine "Sana da yazıklar olsun, yıllardır senin peşinden koştuğuma yazıklar olsun. Bu yaştan sonra bizi rezil ettiniz" dedi. Torununun sitemi karşısında çileden çıkan Yorulmaz "Sapsız balta gibi gideceği yeri bilmiş, anasını bulamadı bizi buluyor! Beni rezil ettin, bana 'yazıklar olsun' dediğin yeter" diyerek Hamid'e yüklendi.

Dede ve anneannenin ardından gözlerin çevrildiği anne Nihal, oğlunun biyolojik babasının tespit edilmesi yönündeki tüm ısrarlara rest çekti. Tedavi için biyolojik aile üyelerinden ve babadan alınacak doku örneğine acil ihtiyaç duyulmasına rağmen anne, çözüme yardımcı olmak yerine oğluna yüklendi.

Nihal Beyit, "Ben şu ana kadar sessiz kalma hakkımı kullandım. Senin söyleyeceklerini dinledim. O kadar yalan var ki... Herkes sadece hastalığın üzerinden yürüyor. Senin yaptıklarını ben anlatsam orada seni linçlerler. Ben yine annen olarak sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Bunu yasal yollarla devam ettireceğiz" diyerek susma hakkını kullanacağını yineledi.

Müge Anlı ise bir annenin evladının yaşam hakkını bu şekilde tehlikeye atamayacağının altını çizdi.