Trump duyurdu, Macron detay verdi! 100 milyon varil dizel piyasaya sürülecek
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’nın büyük miktardaki dizel rezervini derhal piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 kapsamında dizel ve petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varile kadar piyasaya sürüleceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin stoklarında bulunan büyük miktardaki dizel yakıtın bir bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı. Trump, sürecin "derhal" başlayacağını belirtirken, hangi ülkelerin rezervlerini kullanacağı ve ne kadar dizelin piyasaya verileceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.
Trump'ın açıklaması, ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarının Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde önemli bir gündem maddesine dönüşmesinin ardından geldi.
ABD Başkanı Trump, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa ile dizel rezervlerinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trump, "Avrupa, stoklarında bulunan büyük miktarda dizel yakıtı serbest bırakmayı kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı.
Ancak Trump, hangi Avrupa ülkelerinin rezervlerini serbest bırakacağı ya da piyasaya ne kadar dizel sunulacağına ilişkin bilgi vermedi.
YÜKSELEN FİYATLAR TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE
Trump ve Cumhuriyetçi Parti, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde yükselen akaryakıt ve yaşam maliyetlerine çözüm bulunması yönünde artan baskıyla karşı karşıya.
İran'la sekiz aydır devam eden savaşın yanı sıra ticaret savaşlarının da petrol ve diğer ürünlerin fiyatlarını yukarı çekmesi, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını ABD kamuoyunda yeniden tartışmaya açtı.
Trump ise savaşın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için gerekli olduğunu savunuyor. Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken Trump, çatışmaların ardından akaryakıt fiyatlarının yeniden gerileyeceğini dile getiriyor.
DİZELİN GALONU 6,37 DOLARA ÇIKTI
AAA verilerine göre ABD'de bir galon dizelin ulusal ortalama fiyatı cuma günü 6,37 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Dizelin galon fiyatı 22 Eylül'de ise 6,52 dolara yükselerek rekor seviyeyi görmüştü. Böylece fiyatlar, rekor seviyenin hemen altında kalmaya devam etti.
TRUMP İLE MACRON YAKIT FİYATLARINI GÖRÜŞTÜ
ABD'deki Fransız Büyükelçiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre Trump, gece saatlerinde G7 Dönem Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yükselen yakıt fiyatları ve petrol ürünlerinin piyasadaki bulunabilirliğini ele aldı.
Macron, görüşmenin ardından cuma günü G7 liderlerinin katıldığı video konferans toplantısına başkanlık etti. Toplantının gündeminde de yükselen enerji fiyatları ve petrol ürünlerinin tedariki yer aldı.
Avrupa'daki rezervlerin piyasaya sürülmesine ilişkin Trump'ın açıklaması da söz konusu diplomatik temasların ardından geldi.
100 MİLYON VARİLE KADAR PİYASAYA SÜRÜLECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 kapsamında dizel ve petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varile kadar piyasaya sürüleceğini duyurdu.