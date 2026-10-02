ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin stoklarında bulunan büyük miktardaki dizel yakıtın bir bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı. Trump, sürecin "derhal" başlayacağını belirtirken, hangi ülkelerin rezervlerini kullanacağı ve ne kadar dizelin piyasaya verileceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Trump'ın açıklaması, ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarının Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde önemli bir gündem maddesine dönüşmesinin ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa ile dizel rezervlerinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, "Avrupa, stoklarında bulunan büyük miktarda dizel yakıtı serbest bırakmayı kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, hangi Avrupa ülkelerinin rezervlerini serbest bırakacağı ya da piyasaya ne kadar dizel sunulacağına ilişkin bilgi vermedi.

YÜKSELEN FİYATLAR TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE

Trump ve Cumhuriyetçi Parti, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde yükselen akaryakıt ve yaşam maliyetlerine çözüm bulunması yönünde artan baskıyla karşı karşıya.

İran'la sekiz aydır devam eden savaşın yanı sıra ticaret savaşlarının da petrol ve diğer ürünlerin fiyatlarını yukarı çekmesi, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını ABD kamuoyunda yeniden tartışmaya açtı.

Trump ise savaşın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için gerekli olduğunu savunuyor. Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken Trump, çatışmaların ardından akaryakıt fiyatlarının yeniden gerileyeceğini dile getiriyor.

DİZELİN GALONU 6,37 DOLARA ÇIKTI

AAA verilerine göre ABD'de bir galon dizelin ulusal ortalama fiyatı cuma günü 6,37 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dizelin galon fiyatı 22 Eylül'de ise 6,52 dolara yükselerek rekor seviyeyi görmüştü. Böylece fiyatlar, rekor seviyenin hemen altında kalmaya devam etti.